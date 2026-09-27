مردم همیشه در صحنه اصفهان در دویست و دهمین تجمع شبانه ضمن تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و اعلام خونخواهی قائد امت، با پرچم‌های حزب‌الله لبنان به میدان آمدند و حمایت خود از جریان مقاومت اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در آستانه ششم مهر، سالگرد شهادت سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله، مردم همیشه در صحنه اصفهان با در دست داشتن پرچم لبنان و حزب‌الله، پیوند ناگسستنی ملت‌های مقاوم منطقه و امتداد جبهه مقاومت در دفاع از عزت، استقلال و تمامیت سرزمینی ملت‌ها را در تجمع‌های شبانه به نمایش گذاشتند.

تجمع کنندگان با حضوری پرشور و حماسی خود اعلام کردند که سنگر خیابان همچنان محکم و مقاوم پابرجاست تا میدان، دشمنان متجاوز و شرور را به سزای اعمالشان برساند.