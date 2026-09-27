تداوم تولید، عامل مهم اقتدار کشور
استاندار بوشهر گفت: تداوم تولید و پایداری زنجیره تأمین، از مؤلفههای مهم اقتدار و تابآوری کشور است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
، استاندار بوشهر در دیدار با آیتالله سیدحسن ربانی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در استان بوشهر، کشاورزی صرفاً یک بخش اقتصادی نیست؛ بلکه با معیشت بخش قابل توجهی از مردم، اشتغال، امنیت غذایی، صادرات و پایداری اقتصادی مناطق مختلف استان، پیوند خورده است.
ارسلتن زارع افزود: ظرفیتهای ارزشمندی همچون نخیلات، تولید گوجهفرنگی خارج از فصل، محصولات گلخانهای، زراعت، دام و طیور و بهویژه آبزیپروری و پرورش میگو، بوشهر را به یکی از استانهای مهم کشور در حوزه تولید تبدیل کرده است.
استاندار بوشهر بیان کرد: امروز نگاه ما باید از «تولید محصول» به سمت «تکمیل زنجیره ارزش» حرکت کند. اگر کشاورز تولید کند، اما فرآوری، بستهبندی، سردخانه، صنایع تبدیلی، بازاریابی و صادرات، متناسب با آن توسعه پیدا نکند، بخش مهمی از ارزش افزوده نصیب تولیدکننده و استان نخواهد شد.
زارع گفت: انتظار اینجانب از مجموعه جهاد کشاورزی، حرکت جدیتر به سمت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیرههای تولید؛ بهویژه در حوزه خرما، میگو، محصولات خارج از فصل و سایر محصولات مزیتدار استان است که بحمدلله حسب تلاشهای صورت گرفته، استان جایگاه ممتازی از این منظر در کشور دارد.
استاندار بوشهر با بیان اینکه در حوزه امنیت غذایی، باید با نگاهی راهبردی و آیندهنگر حرکت کنیم یادآور شد: بدون تردید، تداوم تولید و پایداری زنجیره تأمین، از مؤلفههای مهم اقتدار و تابآوری کشور است.
وی ابراز داشت: تجربه شرایط اخیر نیز بهروشنی اهمیت استمرار تولید و تأمین پایدار کالاهای اساسی، بهویژه در استان بوشهر، را نشان داد.