یک قطعه لاک‌پشت مهمیزدار پس از مشاهده در محدوده شهرستان مسجدسلیمان و تماس دوستداران محیط زیست، به اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان، اظهار کرد: در پی تماس تلفنی دوستداران محیط زیست مبنی بر مشاهده یک قطعه لاک‌پشت در محدوده شهرستان، عوامل اداره در محل حاضر شدند و این گونه را تحویل گرفتند.

فریده باورصاد افزود: پس از انتقال لاک‌پشت به اداره حفاظت محیط زیست، معاینات اولیه و ارزیابی وضعیت جسمانی آن انجام شد و پس از اطمینان از سلامت کامل، این گونه در زیستگاه امن و مناسب رهاسازی خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت زیستی لاک‌پشت مهمیزدار گفت: این گونه با نام علمی Testudo graeca از خزندگان بومی مناطق خشک و نیمه‌خشک و زیستگاه‌های کوهپایه‌ای زاگرس است و به دلیل نقش آن در چرخه طبیعی و حفظ تعادل زیست‌بوم از اهمیت اکولوژیک برخوردار است.