بازیکنان تیم فوتبال ایرلند در دیدار امشب مقابل تیم رژیم صهیونیستی با فشار‌های یوفا به میدان خواهند رفت، اما اعتراض خود را به جنایات این رژیم نشان خواهند داد.

تیم ایرلند با بازوبند اعتراض به جنایات غزه به میدان می‌رود تیم ایرلند با بازوبند اعتراض به جنایات غزه به میدان می‌رود تیم ایرلند با بازوبند اعتراض به جنایات غزه به میدان می‌رود





به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از آنکه روز گذشته دروازه بان و چند بازیکن تیم ایرلند اعلام کردند حاضر نیستند در این دیدار که برای امشب در دبرسنی مجارستان برنامه ریزی شده است، به میدان بروند، مسئولان اتحادیه فوتبال ایرلند و یوفا فشار‌هایی را بر آن‌ها وارد کردند و پس از نشست دیشب در اردوی تیم ایرلند سرانجام مقرر شد این تیم به میدان برود. بازیکنان ایرلندی در این مسابقه به نشانه اعتراض به جنایات اسرائیل در نوار غزه بازوبند‌های مشکی به بازو خواهند بست. بازیکنان ایرلندی اعلام کرده بودند در اعتراضات به این جنایات به کمپین «بازی را متوقف کنید» که در ایرلند به راه افتاده است، خواهند پیوست. این کمپین حامی خودداری ورزشکاران از حضور در برابر تیم‌ها و ورزشکاران رژیم صهیونیستی است.

این در حالیست که به گفته دیوید کورل مدیر اجرایی اتحادیه فوتبال ایرلند یکی از بازیکنان - گاوین بازونو دروازه بان تیم - در نهایت حاضر به بازی نشده است و از بازی انصراف داد. کورل گفت در نشست دیشب با بازیکنان در نهایت سایر اعضای تیم رای به حضور در میدان دادند. کورل گفت برای بازی برگشت دو تیم که یک شنبه آینده در صربستان برگزار خواهد شد، نیز بازیکنان تمهیدات اعتراضی خلاقانه بیشتری در نظر خواهند گرفت. این مسابقات در چارچوب لیگ ملت‌های اروپا برگزار می‌شود.

کورل افزود: یکی از درخواست‌های بازیکنان، لغو تعهدات رسانه‌ای‌شان برای این بازی است.

گزارش‌ها حاکیست مراسم معمول قبل از شروع هر دو مسابقه میان کاپیتان‌ها انجام نخواهد شد و بازیکنان قصد دارند با اختصاص دستمزدِ خود در هر دو بازی مقابل تیم رژیم صهیونیستی و دیدار با اتریش در روز پنج شنبه به مردم غزه سهم خود را در کمک‌های خیریه ایفا کنند.

بازونو نیز با تاکید بر عزم خود در اجرای تصمیمش گفت: این تصمیم از اعتقادات من نشات می‌گیرد و باور دارم که کشتن مردم بی گناه کار اشتباهی است.