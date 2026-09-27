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بهره برداری از یک واحد گلخانه آبکشت سبزی و صیفی در زمینی به مساحت ۸ هزار مترمربع و با سرمایهگذاری ۵۲۰ میلیارد ریالی در ارومیه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یک واحد گلخانهای مدرن هیدروپونیک سبزی و صیفی با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، در روستای شمسحاجیان ارومیه و در قالب رویداد «اینوا» به بهرهبرداری رسید که در راستای تغییر الگوی کشت، مدیریت منابع آبی و توسعه کشاورزی مدرن اجرا شده است.
این واحد تولیدی در زمینی به مساحت ۸ هزار مترمربع و با سرمایهگذاری ۵۲۰ میلیارد ریالی احداث شده که ۴۴۸ میلیارد ریال آن آورده بخش خصوصی و ۷۲ میلیارد ریال تسهیلات بانکی بوده و عملیات اجرایی این طرح از شهریور ۱۴۰۴ آغاز و طی ۶ ماه تکمیل شده و زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۲۴ نفر را فراهم کرده است.
در این گلخانه محصولات خیار، گوجهفرنگی، صیفیجات و سبزی تولید میشود و افزایش تولید در واحد سطح، کاهش مصرف آب و کنترل بهتر آفات از مهمترین مزایای آن به شمار میرود.