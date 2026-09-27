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ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسن سیادتان، رئیس جامعه هتل‌داران فارس، با اشاره به برگزاری نخستین دوره رویداد گردشگری مهر شیراز گفت: این رویداد برای نخستین بار در شیراز از ۵ تا ۲۵ مهرماه برگزار می‌شود و تلاش شده برنامه‌ریزی مناسبی برای اجرای آن صورت گیرد تا در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.

او با بیان اینکه هتل‌های شیراز از برگزاری این رویداد استقبال کرده‌اند، افزود: هتل‌ها از ابتدای شهریورماه با استقبال خوبی مواجه بودند و حدود ۹۰ درصد ظرفیت آنها پر شده بود و در حال حاضر نیز ظرفیت مناسبی از هتل‌ها به فروش رسیده است.

رئیس جامعه هتل‌داران فارس گفت: در راستای رویداد مهر شیراز، هتل‌ها تخفیف‌هایی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد در نظر گرفته‌اند.

سیادتان همچنین با اشاره به ابلاغیه افزایش قیمت خدمات اقامتی، بر ضرورت توجه به شرایط فعالیت واحد‌های اقامتی و گردشگری تأکید کرد.

محمود فخری، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استان فارس، نیز برگزاری رویداد‌های متنوع گردشگری را اقدامی در راستای فعال شدن ظرفیت‌های این حوزه عنوان کرد.

او گفت: در قالب رویداد «مهر شیراز» برنامه‌ها و ایونت‌های مختلفی از جمله نمایشگاه و اکسپو در زمینه‌های مرتبط با فعالیت‌های گردشگری برگزار خواهد شد.

فخری افزود: هدف اصلی این است که چرخ گردشگری را به حرکت درآوریم؛ چراکه در شرایط فعلی، بسیاری از صنوف گردشگری چراغشان خاموش است و لغو پرواز‌ها نیز بر فعالیت این بخش تأثیر گذاشته است.

امیرحسین حکمت‌نیا، دبیر رویداد گردشگری «مهر شیراز»، نیز با اشاره به شرایط گردشگری داخلی گفت: باید بپذیریم که در شرایط فعلی، چرخ گردشگری داخلی در گردش است و باید سهم گردشگری فارس را در بازار داخلی تثبیت کنیم.

او افزود: برگزاری رویداد‌هایی مانند مهر شیراز می‌تواند به جذب گردشگران، افزایش ماندگاری آنها و تعدد سفر‌ها به شیراز کمک کند.

حکمت‌نیا ادامه داد: دبیرخانه رویداد گردشگری مهر شیراز با هدف تثبیت ماه مهر به عنوان یک دوره گردشگری و با طراحی برنامه‌های متعدد، تلاش کرده جذابیت شهر شیراز را افزایش دهد.

دبیر رویداد گردشگری مهر شیراز از پیش‌بینی تخفیف در واحد‌های اقامتی و اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری و گردشگری خبر داد و گفت: رونمایی از قالی چهار نقش شیراز در موزه شهر به همت شهرداری شیراز، رژه موتورسواران از مجتمع خلیج فارس صدرا تا خانه جهانگردی در نخستین ساعات آغاز رویداد و اجرای برنامه‌های متعدد موسیقی با حضور ۱۰ هنرمند از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

او افزود: در حوزه تئاتر نیز برنامه‌هایی در نظر گرفته شده و همچنین سلسله تور‌های رایگان با محوریت مهمان‌نوازی از گردشگران و معرفی ظرفیت‌های شیراز برگزار خواهد شد.

دبیر رویداد گردشگری مهر شیراز همچنین از اجرای تور‌های شهرداری شیراز از جمله «کوچه‌گردی» و «معنوی‌جان بافت» در هفته گردشگری خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با حضور راهنمایان تخصصی اجرا می‌شوند.

به گفته حکمت‌نیا، تور «آیین پهلوانی» با همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی، برنامه «شیراز در روزگار حافظ» و گرامیداشت روز مولانا نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در چارچوب رویداد گردشگری مهر شیراز است.

رویداد گردشگری «مهر شیراز» با هدف ایجاد جریان مستمر گردشگری، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی شهر، حمایت از فعالان صنعت گردشگری و تبدیل ماه مهر به یکی از دوره‌های شاخص سفر به شیراز برگزار می‌شود.