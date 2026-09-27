آرامگاه حکیم بوذرجمهر قاینی، عارف، شاعر و سیاستمدار قرن چهارم و پنجم هجری قمری، در فاصله پنج کیلومتری جنوب شرقی قاین و بر دامنه کوه ابوذر قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، بنای این آرامگاه که از آثار دوره صفویه به شمار میرود، در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۷۹ با شماره ۲۷۵۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
معماری این بنا به شکل چهارطاقی با گنبدی بر فراز ایوانهاست و تزیینات گچکاری زیر گنبد، مقرنسها و گچبریهای هنرمندانه آن از زیباترین بخشهای این اثر تاریخی محسوب میشود.
آرامگاه بوذرجمهر قاینی نگینی در دامنه کوه ابوذر آرامگاه بوذرجمهر قاینی نگینی در دامنه کوه ابوذر آرامگاه بوذرجمهر قاینی نگینی در دامنه کوه ابوذر آرامگاه بوذرجمهر قاینی نگینی در دامنه کوه ابوذر آرامگاه بوذرجمهر قاینی نگینی در دامنه کوه ابوذر