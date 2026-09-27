آرامگاه بوذرجمهر قاینی نگینی در دامنه کوه ابوذر

آرامگاه حکیم بوذرجمهر قاینی، عارف، شاعر و سیاستمدار قرن چهارم و پنجم هجری قمری، در فاصله پنج کیلومتری جنوب شرقی قاین و بر دامنه کوه ابوذر قرار دارد.