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در نشست امروز رؤسای جمعیتهای ملی صلیبسرخ و هلالاحمر با موضوع «ایمنی داوطلبان و امدادگران؛ از اقدام تا عمل»، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر و رئیس این بخش مهم و تخصصی از نشست سراسری با روایتی از فداکاری امدادگران در جنگ رمضان، بر ضرورت تبدیل تجربههای تلخ میدانی به اقدامات عملی و سازوکارهای مؤثر بینالمللی برای حفاظت از امدادگران و داوطلبان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در آغاز این نشست، فیلم کوتاهی از صحنههای ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی امدادگران و داوطلبان هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ رمضان پخش شد؛ تصاویری که گوشهای از حضور بیوقفه نیروهای بشردوستانه در سختترین لحظات و تلاش آنان برای نجات جان انسانها را به نمایش گذاشت.
کولیوند با تشریح ابعاد گسترده عملیات امدادی هلال احمر در این جنگ، به نجات جان ۷۲۵۰ نفر زنده از زیر آوار با حضور فعال امدادگران و داوطلبان و مشارکت گسترده مردم و همچنین ارائه دیگر خدمات بشردوستانه به آسیبدیدگان اشاره کرد و گفت که امدادگران، بیاعتنا به خطر، در کنار مردم ماندند و رسالت انسانی خود را تا آخرین لحظه ادامه دادند.
رئیس جمعیت هلالاحمر ایران سپس با تأثر فراوان، یاد ۹ امدادگر شهید هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشت؛ امدادگرانی که در حین انجام مأموریت و خدمت به آسیبدیدگان جان خود را از دست دادند.
کولیوند در ادامه، حمله مستقیم به امدادگران در حین عملیات امداد و نجات و همچنین حملات به مراکز هلالاحمر، آمبولانسها، خودروهای نجات و بالگردهای این جمعیت را از مصادیق نقض فاحش حقوق بینالمللی بشردوستانه دانست و مسئولیت این اقدامات را متوجه رژیم صهیونیستی و آمریکا عنوان کرد. وی تأکید کرد که مصونیت امدادگران، داوطلبان، مراکز درمانی و تجهیزات دارای نشانهای حمایتی، صرفاً یک مطالبه سازمانی نیست؛ بلکه اصلی بنیادین در حقوق بینالمللی بشردوستانه و لازمه استمرار خدمترسانی به قربانیان بحرانها و مخاصمات است.
رئیس این نشست همچنین مجموعهای از پیشنهادهای عملی و راهبردی را برای صیانت از جان امدادگران و داوطلبان، مستندسازی موارد نقض، پیگیری حقوقی و بینالمللی تعرض به نیروها و امکانات بشردوستانه و تقویت سازوکارهای پیشگیرانه و حفاظتی ارائه کرد.
پس از طرح دیدگاهها و دریافت نظرات رؤسا و نمایندگان جمعیتهای ملی حاضر در نشست، کولیوند با جمعبندی مباحث، بر ضرورت عبور از ابراز همدردی و حرکت بهسوی «اقدام مؤثر» تأکید کرد. در پایان، مجموعهای از محورهای ویژه و راهبردی برای پیگیری حقوق امدادگران و داوطلبان و ارتقای ایمنی آنان، با نظر اعضای نشست مورد تأیید قرار گرفت.
کولیوند در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: یاد امدادگران شهید تنها با بزرگداشت نام آنان زنده نمیماند؛ رسالت ما این است که ایثار آنان را به تجربه، تجربه را به اقدام و اقدام را به سازوکاری مؤثر برای حفاظت از جان همه امدادگران و داوطلبان جهان تبدیل کنیم.