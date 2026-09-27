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فرماندار ارومیه گفت: تاکنون ۸۷ مصوبه برای رفع مسائل و مطالبات محلات تصویب، ۵۴ مورد اجرایی و ۱۶ مورد هنوز عملیاتی نشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار ارومیه با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح محلهمحوری در این شهرستان گفت: تاکنون ۸۷ مصوبه برای رفع مسائل و مطالبات محلات به ثبت رسیده که از میان مصوبات دارای موعد اجرا، ۵۴ مورد در حال اجرا و ۱۶ مورد هنوز عملیاتی نشده است.
قهرمان عیوضلو در جلسه بررسی آخرین وضعیت مصوبات طرح محلهمحوری شهرستان ارومیه، اظهار کرد: این طرح با هدف فاصله گرفتن از مدیریت صرفاً اداری و حضور مستقیم مدیران در میان مردم، شناسایی مسائل واقعی محلات و تبدیل مطالبات مردمی به برنامه اجرایی در حال پیگیری است.
وی افزود: در طرح محلهمحوری، مسائل و مشکلات مردم نباید صرفاً در جلسات مطرح و صورتجلسه شوند؛ بلکه مدیران دستگاههای اجرایی باید با حضور میدانی، موضوعات را از نزدیک بررسی و برای رفع آنها اقدام کنند.
فرماندار ارومیه با اشاره به آخرین وضعیت مصوبات این طرح گفت: تاکنون ۸۷ مصوبه در قالب طرح محلهمحوری ثبت شده که از میان مصوباتی که موعد اجرای آنها فرا رسیده، ۵۴ مصوبه در حال اجراست و ۱۶ مصوبه نیز هنوز اجرایی نشده است.
عیوضلو تأکید کرد: ملاک پیگیری مصوبات، صرفاً تصویب یک موضوع و ارائه گزارش نیست؛ بلکه باید مشخص باشد هر مصوبه در چه مرحلهای قرار دارد و در نهایت چه میزان از مسئله مطرحشده از سوی مردم برطرف شده است.
وی ادامه داد: وضعیت مصوبات دستگاههای مختلف بهصورت موردی بررسی میشود و مدیران مربوطه باید درباره موارد اجرا نشده یا دارای تأخیر، دلایل و برنامه اجرایی مشخص ارائه کنند.
فرماندار ارومیه از طراحی یک سامانه هوشمند برای ثبت و پایش مسائل محلات خبر داد و گفت: در این سامانه، مشکلات هر محله بهصورت مشخص ثبت و دستگاه مسئول نیز تعیین میشود تا روند رسیدگی به هر موضوع از مرحله پیگیری تا اجرا و حل نهایی قابل رصد باشد.
وی افزود: در این سامانه، وضعیت هر مسئله در قالب مراحل مشخصی مانند «در حال پیگیری»، «انجام شده» و «حل شده» ثبت خواهد شد و تغییر وضعیت یک مطالبه تنها پس از تحقق واقعی آن امکانپذیر خواهد بود.
عیوضلو خاطرنشان کرد: برای این فرآیند، داشبورد مدیریتی نیز در نظر گرفته شده است تا مدیران بتوانند بدون نیاز به حضور مستمر در محلات، وضعیت مسائل مرتبط با دستگاه خود را مشاهده و روند اجرای مصوبات را پیگیری کنند.
وی گفت: در صورت موفقیت این سامانه در سطح شهرستان، امکان توسعه آن برای دستگاههای اجرایی نیز وجود خواهد داشت تا هر مدیر بهصورت دقیق از مسائل مرتبط با مجموعه خود در محلات و میزان پیشرفت اقدامات انجامشده مطلع باشد.
فرماندار ارومیه با اشاره به اقدامات میدانی انجامشده در قالب این طرح اظهار کرد: تاکنون در ۱۱ محله مرکز استان با حضور معاونان، نمایندگان مجلس و مدیران دستگاههای اجرایی، بازدیدها و جلسات میدانی برگزار شده و در ۹ محله دیگر نیز مسائل و مطالبات مردم با حضور مدیران شهرستانی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: حضور میدانی در محلات بهصورت هفتگی ادامه خواهد داشت و در مواردی که نیاز باشد، مدیران شهرستانی بدون حضور مدیران استانی نیز برای بررسی روند اجرای مصوبات در محلات حاضر خواهند شد.
عیوضلو با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای مردمی تصریح کرد: معتمدان، ریشسفیدان و مدیران محلات میتوانند در شناسایی دقیق مسائل، اولویتبندی مطالبات و پیگیری اجرای مصوبات نقش مؤثری داشته باشند.
وی همچنین از مدیران دستگاههای اجرایی خواست یک نماینده دارای اختیار و مسئولیت مشخص برای پیگیری مصوبات محلهمحوری معرفی کنند تا روند ارتباط، پاسخگویی و اجرای مصوبات با سرعت بیشتری انجام شود.
فرماندار ارومیه در پایان تأکید کرد: موفقیت طرح محلهمحوری با تعداد جلسات و بازدیدها سنجیده نمیشود، بلکه زمانی میتوان از موفقیت این طرح سخن گفت که نتیجه اقدامات در زندگی مردم و سیمای محلات قابل مشاهده باشد.