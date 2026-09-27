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مدیر امور آب شهرستان کبودراهنگ گفت: دو مخزن مصنوعی در روستای کوریجان و شریعت اباد نیز برای جلوگیری از سیلاب و روان آب در شهرستان پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر امور اب شهرستان کبودراهنگ افزود: سد شیرین سو یکی از مهمترین مخازن نگهداری اب در زمان بارشها در شهرستان کبودراهنگ بشمار میرود.
علی حیدی بیان کرد: این سد ظرفیتی معادل ۴میلیون ۴۰۰هزار متر مکعب ظرفیت داره که هم اکنون ۵۱۲هزهر مترمکعب آبگیری شده است.
وی افزود: دو مخزن مصنوعی در روستای کوریجان و شریعت آباد نیز برای جلوگیری از سیلاب و روان اب در شهرستان پیش بینی شده است
حیدری تاکید کرد: با پیش بینی بارشهای مناسب لایروبی مسیل رودخانهها در پنج ماه سالجاری در شش روستای شهرستان با اعتباری بیش از ۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مسیل رودخانهها بطول ۵.۵ کیلومتر لایروبی شده است.
همچنین سال گذشته مسیل رودخانه در ۱۱ روستای شهرستان کبودراهنگ بطول ۱۱ کیلومتر با اعتباری حدود ۴ میلیارد تومان لایروبی شده است.
شهرستان کبودراهنگ دارای بیش از ۱۱۵۰ کیلومتر مسیل و رودخانه طبیعی است.