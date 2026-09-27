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سرباز وطن بودن نشان افتخاری بر شانه هر یک از مردم حاضر در اجتماعات شبانه

مردم در اجتماعات شبانه بر اینکه سرباز کشور بودن افتخار است، تاکید کردند و گفتند در هر شرایطی سرباز وطن هستند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۵- ۱۰:۰۶
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
 