به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون با بیان اینکه در ۶ ماهه نخست امسال، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز گام‌های موثری در توسعه ناوگان حمل‌ونقل در راستای بهینه‌سازی زنجیره توزیع و تقویت زیرساخت‌ها، برداشته است، اظهار داشت: در این مدت ۵۰ دستگاه نفت‌کش رنگی و ۸۸ دستگاه نفت‌کش کوره به ناوگان این شرکت اضافه شده است تا با افزایش ظرفیت جابه‌جایی، پایداری توزیع سوخت و فرآورده‌های نفتی در سطح منطقه بیش از پیش تضمین شود.

وی درخصوص اهمیت این دستاورد‌ها، می‌گوید: افزایش تعداد نفت‌کش‌های رنگی و کوره در ناوگان منطقه اهواز پاسخی عملی به نیاز‌های جاری منطقه برای تسریع در فرآیند توزیع و کاهش زمان انتظار در زنجیره تامین است.

ایدون در پایان تصریح کرد: این تقویت ناوگان، ما را قادر می‌سازد تا با دقت و سرعت بیشتری، خدمات رفاهی و انرژی را به تمامی نقاط تحت پوشش منطقه اهواز رسانده و هرگونه چالش احتمالی در توزیع را به حداقل برسانیم.