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رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان با بیان اینکه قالب هنر همچنان کارآمد است، اما شکل ارائه آن نیازمند بهبود و نوآوری است گفت: امسال صرفا به برگزاری یک شب شعر بسنده نکردیم بلکه با تلفیق شعر و نمایش، تلاش کردیم تا از ظرفیتهای هنری برای بازخوانی یاد و خاطره شهدای خوزستان بهویژه شهدای مسیر مقاومت بهره ببریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالاسلام سید محمدهادی شفیعی در حاشیه «شب شعر و هنر بیخزان» در یادمان سردار شهید علی هاشمی در اهواز اظهار کرد: درک ما در حوزه هنری خوزستان این است که پس از تاریخ نهم اسفند سال ۱۴۰۴، معادلات فرهنگی کشور تغییر کرده است؛ به همین جهت بر این باوریم که برنامههای فرهنگی و هنری نباید صرفا بر اساس کلیشههای گذشته تداوم یابند بلکه باید گامی رو به جلو برداشته و متناسب با شرایط جدید، بازتعریف شوند.
وی افزود: امسال برنامههای فرهنگی و هنری این نهاد با تغییراتی اساسی همراه بود که با تلفیق قالبهای هنری، دامنه مخاطبان خود را به سمت بدنه عمومی جامعه گسترش دادیم.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان تصریح کرد: تلاش ما بر این است که با بهرهگیری از قدرت تاثیرگذاری کلام منظوم و تلفیق آن با هنرهای نمایشی، دریچهای نو به سوی مخاطبانی بگشاییم که شاید به صورت معمول در برنامههای تخصصی ادبی حضور ندارند، اما از طریق هنر دینی، با مفاهیم ارزشی ارتباط عمیقتری برقرار میکنند.
حجت الاسلام شفیعی درباره جزئیات این رویداد که همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شد، گفت: در انتخاب هنرمندان، ترکیبی از چهرههای ملی و استانی در نظر گرفته شده است؛ از جمله حضور آقای رسولی که اشعار ایشان در حوزه مقاومت شناختهشده است و همچنین دعوت از شاعرانی که سابقه دیدار با رهبر شهید انقلاب و خاطراتی از حضور در محضر شهید جمهور را دارند.
وی خاطرنشان کرد: اولویت ما در حوزه هنری خوزستان، تمرکز بر کیفیت و میزان تاثیرگذاری رویدادها است؛ نه صرفا کمیت برنامهها؛ امیدواریم این سبک از برگزاری، آغازی برای تحول در فرم و محتوای برنامههای هنری حوزه هنری انقلاب اسلامی در استان باشد تا بتوانیم پیامهای متعالی را با زبانی نو به طیف گستردهتری از مخاطبان منتقل کنیم.
همزمان با ایام هفته دفاع مقدس و در آستانه یادوارههای حماسی، گلزار شهدای اهواز میزبان محفل ادبی «بیخزان» بود؛ رویدادی فرهنگی که با حضور شاعران برجسته کشوری و استانی و با هدف بازخوانی رشادتهای شهیدان انقلاب و دفاع مقدس و تکریم خانوادههای معظم شهدا برگزار شد.
فضای معنوی گلزار شهدای اهواز در هفته دفاع مقدس عطری دیگر داشت، محفل ادبی «بیخزان» که به همت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران و حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان با مشارکت شهرداری اهواز و شرکت نفت و گاز اروندان تدارک دیده شده بود با حضور جمعی از مسئولان استانی از جمله معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید خوزستان، معاون اجتماعی شهرداری اهواز، رئیس بنیاد شهید منطقه ۲ اهواز و جمعی از پرسنل بنیاد شهید و خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد.
در این آیین شاعران برجسته کشوری و استانی با سرودههای خود به مقام والای امام شهیدان و شهدای مسیر پرفروغ انقلاب اسلامی ادای احترام کردند.