جشنواره دیار علویان پس از سه ماه برگزاری ۲۳ برنامه فرهنگی، اجتماعی و تفریحی در سواحل عباس‌آباد به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جشنواره دیار علویان پس از سه ماه برگزاری ۲۳ برنامه فرهنگی، اجتماعی و تفریحی در سواحل شهرستان عباس‌آباد، با برگزاری آیین اختتامیه در سلمانشهر به کار خود پایان داد.

فرمانده سپاه شهرستان عباس‌آباد گفت: در سه ماه گذشته ۲۳ برنامه در سواحل شهرستان برگزار شد که با استقبال مسافران و گردشگران از استان‌های مختلف کشور همراه بود.

سرهنگ رحیمی با اشاره به همزمانی اختتامیه جشنواره دیار علویان با هفته دفاع مقدس افزود: برگزاری این برنامه‌ها نشان داد می‌توان در سواحل، فضایی شاد و سالم برای خانواده‌ها فراهم کرد.

وی با قدردانی از فرماندار شهرستان به عنوان رئیس ستاد ساماندهی سواحل، شهرداران، بخشداران و دیگر اعضای این ستاد گفت: حمایت و پشتیبانی مجموعه‌های مختلف شهرستان نقش مهمی در برگزاری این جشنواره داشت.

فرمانده سپاه شهرستان عباس‌آباد ادامه داد: برنامه‌های جشنواره دیار علویان تقریباً در پایان هر هفته، روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، در سواحل شهرستان برگزار و با استقبال قابل توجه مسافران و گردشگران روبه‌رو شد.

سرهنگ رحیمی تأکید کرد: ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سواحل شهرستان عباس‌آباد می‌تواند زمینه برگزاری برنامه‌های متنوع و نشاط‌آفرین برای مردم و مسافران را فراهم کند.