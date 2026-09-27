مدیر توزیع برق شهرستان شوشتر در راستای بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکین و پایداری شبکه، از اجرای طرح توسعه شبکه فشار ضعیف در بخش میان آب شمالی شهرستان شوشتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی حاجی‌پور گفت: این طرح با هدف تامین نیاز برق اهالی بخش میان آب شمالی و توسعه شبکه فشار ضعیف جهت پاسخگویی به تقاضای مشترکین این مناطق انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در این عملیات، احداث ۲۵ اصله پایه ۹ متری و گسترش ۷۰۰ متر شبکه فشار ضعیف و نصب یک سکوی ترانسفورماتور در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: با تکمیل این طرح قابلیت اطمینان شبکه برق در این مناطق به‌طور چشمگیری افزایش یافته و کیفیت خدمات ارائه‌شده به مشترکین بهبود خواهد یافت که این امر در راستای تلاش‌های شرکت برای پایداری شبکه و مدیریت مصرف انجام می‌گیرد.