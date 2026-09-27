استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت نتیجه‌محور شدن مدیریت محله‌محور گفت: عملکرد مدیران و دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس میزان خدمت به مردم و حل واقعی مسائل ارزیابی شود و هیچ مطالبه‌ای نباید تا پیش از تحقق کامل، از چرخه پیگیری خارج شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت نتیجه‌محور شدن مدیریت محله‌محور گفت: عملکرد مدیران و دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس میزان خدمت به مردم و حل واقعی مسائل ارزیابی شود و هیچ مطالبه‌ای نباید تا پیش از تحقق کامل، از چرخه پیگیری خارج شود.

رضا رحمانی، در جلسه بررسی مصوبات محله‌محوری در استانداری آذربایجان‌غربی، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریت از جلسه‌محوری به مسئله‌محوری اظهار کرد: هدف از اجرای طرح محله‌محوری، شنیدن مطالبات مردم، شناسایی مسائل در میدان و رسیدن به راهکار‌های عملی برای رفع آنهاست.

وی افزود: صرف برگزاری جلسه، بازدید از محلات یا صدور مصوبه نمی‌تواند نشانه موفقیت این طرح باشد؛ آنچه اهمیت دارد، نتیجه‌ای است که مردم در زندگی روزمره خود مشاهده می‌کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به طراحی سامانه ثبت و پایش مسائل محلات گفت: هر مسئله‌ای که از سوی مردم مطرح می‌شود باید در یک فرآیند مشخص ثبت و به دستگاه مسئول ارجاع شود و وضعیت آن از زمان بررسی تا اقدام و حل نهایی قابل مشاهده و پیگیری باشد.

رحمانی تصریح کرد: اگر موضوعی در حال اجراست، باید با همین عنوان در سامانه باقی بماند و تنها زمانی وضعیت آن به «حل‌شده» تغییر کند که مشکل به‌طور کامل برطرف شده باشد.

وی ادامه داد: این سامانه علاوه بر جلوگیری از فراموش شدن مطالبات مردم، می‌تواند مبنایی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و مشخص کند هر دستگاه در قبال مسائل محلات چه اقدامی انجام داده است.

رحمانی با تأکید بر ضرورت ارائه گزارش‌های واقعی از روند اجرای مصوبات گفت: گزارش دستگاه‌ها باید دقیق، مستند و به‌روز باشد و وضعیت هر مصوبه بدون ابهام مشخص شود.

وی افزود: مصوبه‌ای که اجرا شده باید به‌عنوان «اجراشده»، مصوبه در حال اجرا به‌عنوان «در حال اجرا» و موضوعی که هنوز اقدامی برای آن صورت نگرفته، شفاف و بدون تغییر در وضعیت واقعی اعلام شود.

استاندار آذربایجان‌غربی تأکید کرد: ارزیابی مدیران باید بر اساس عملکرد واقعی آنها در خدمت‌رسانی و حل مسائل مردم انجام شود و نمی‌توان با آمار و گزارش‌های غیرواقعی، تصویری متفاوت از وضعیت اجرای مصوبات ارائه کرد.

وی همچنین خواستار معرفی نماینده مشخص از سوی دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری امور محله‌محور شد و گفت: هر اداره‌کل باید فردی دارای مسئولیت و اختیار را برای این موضوع معرفی کند تا مطالبات مردم از یک مسیر مشخص دنبال و پاسخ دستگاه‌ها نیز با سرعت بیشتری ارائه شود.

رحمانی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران اظهار کرد: مدیران باید مسائل را از نزدیک ببینند و شرایط مردم را درک کنند؛ چراکه گاهی یک مشکل با حضور چندساعته مسئولان و همراهی مردم در همان محله قابل حل است.

استاندار آذربایجان‌غربی استفاده از ظرفیت‌های مردمی را یکی از الزامات موفقیت مدیریت محله‌محور دانست و گفت: در هر محله، معتمدان، جوانان، معلمان، ورزشکاران و افراد توانمندی حضور دارند که می‌توان از ظرفیت آنها برای حل مسائل اجتماعی و حمایت از اقشار نیازمند استفاده کرد.

وی افزود: دولت و دستگاه‌های اجرایی به‌تنهایی قادر به حل همه مشکلات نیستند و باید ظرفیت مردم، نخبگان و مجموعه‌های محلی نیز در فرآیند حل مسائل وارد شود.

رحمانی همچنین بر ضرورت مستندسازی و اطلاع‌رسانی اقدامات دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: وقتی مسئله‌ای در یک محله یا روستا با موفقیت حل می‌شود، باید این تجربه به‌درستی ثبت و معرفی شود تا سایر مناطق نیز بتوانند از آن استفاده کنند.

وی افزود: رسانه‌ها، صداوسیما و روابط عمومی دستگاه‌ها در معرفی اقدامات انجام‌شده و اطلاع‌رسانی نتایج خدمت‌رسانی به مردم نقش مهمی دارند.

استاندار آذربایجان‌غربی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات زیرساختی برخی مناطق گفت: مسائل مربوط به آب، برق، گاز و سایر خدمات زیربنایی باید با جدیت بیشتری دنبال شود، چراکه استمرار این مشکلات می‌تواند مانع استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی مناطق شود.

وی همچنین بر بررسی مسائل مربوط به محدوده‌های شهری و روستایی در چارچوب قوانین تأکید کرد و خواستار رسیدگی دقیق دستگاه‌های مسئول به موضوعات مرتبط با الحاق و توسعه محدوده‌ها شد.

رحمانی در پایان گفت: مدیریت محله‌محور زمانی موفق است که مردم نتیجه آن را در محله خود ببینند؛ بنابراین باید این رویکرد از یک برنامه مقطعی عبور کرده و به یک فرهنگ پایدار مدیریتی در استان تبدیل شود.