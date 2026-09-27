بندر تجاری کیش در هفته گذشته به ۱۳ هزار و ۳۸۵ مسافر در سفر‌های دریایی در بخش شناور‌های خودروبر و مسافری خدمات رسانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: مجموع تردد مسافران در مسیر دریایی کیش در هفته گذشته به ۱۳ هزار و ۳۸۵ نفر رسید.

بر اساس آمار، در این مدت ۸ هزار و ۲۱۱ مسافر وارد کیش و ۵ هزار و ۱۷۴ مسافر نیز از کیش خارج شدند.

در بخش شناور‌های خودروبر (لندینگ‌کرافت)، در مجموع ۹ هزار و ۸۴ مسافر جابه‌جا شدند و شامل ۵ هزار و ۹۲۵ مسافر ورودی و ۳ هزار و ۱۵۹ مسافر خروجی بود.

در هفته گذشته ۱۶۷ سفر دریایی انجام شد که شامل ۸۲ سفر ورودی و ۸۵ سفر خروجی بوده است.

در این مدت ۳ هزار و ۲۸ دستگاه خودروی سواری با شناور‌های خودروبر جابه‌جا شد و از این تعداد، هزار و ۹۷۵ دستگاه وارد کیش و هزار و ۵۳ دستگاه از کیش خارج شد.

شناور‌های مسافری تندرو نیز با انجام ۸۸ سفر، در مجموع ۴ هزار و ۳۰۱ مسافر را جابه‌جا کردند و از این تعداد، ۲ هزار و ۲۸۶ مسافر ورودی و ۲ هزار و ۱۵ مسافر خروجی ثبت شده است.

تعداد سفر‌های این شناور‌ها شامل ۴۴ سفر ورودی و ۴۴ سفر خروجی بوده است.