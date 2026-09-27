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مدیر جهاد کشاورزی بندر ماهشهر در استان خوزستان از انجام ۶۸ مورد بازرسی از نانواییهای این شهرستان در شهریورماه امسال و شناسایی ۳۸ تخلف صنفی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمدرضا رجبپور با اشاره به انجام ۳۶ مورد بازرسی از نانواییهای بندر ماهشهر در شهریورماه امسال گفت: در این بازرسیها، ۳۸ مورد تخلف صنفی شناسایی و برای متخلفان پرونده تشکیل شد و ۳۰ مورد بازرسی بدون تخلف ثبت شد.
وی افزود: در جریان این نظارتها، رعایت ضوابط صنفی، کیفیت و نحوه عرضه نان و وضعیت کالاهای مورد استفاده بررسی شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندر ماهشهر در پایان تأکید کرد: نظارت بر نانواییها با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ارتقای کیفیت نان بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.