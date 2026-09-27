به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون فنی و عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان گفت: این حادثه ساعت ۱۷ و ۲۰ دقیقه روز سوم مهر در یکی از روستا‌های محدوده بندرچارک رخ داد.

سامان صادقی افزود: پس از اعلام حادثه، یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی بندرچارک به محل اعزام شد و همزمان هماهنگی‌های لازم با نیرو‌های امدادی برای کمک به خارج کردن کودک از چاه صورت گرفت.

وی گفت: کودک پیش از رسیدن آمبولانس، توسط افراد حاضر در محل از داخل چاه خارج شد و در مسیر، به تیم اورژانس تحویل داده شد، که کارشناسان اورژانس پس از تحویل کودک، بلافاصله اقدامات درمانی اولیه را آغاز کردند.

صادقی افزود: با توجه به وضعیت کودک، اقدامات لازم برای باز کردن و حفظ راه هوایی و احیای قلبی ـ ریوی بلافاصله آغاز شد و همزمان، کودک برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به نزدیک‌ترین مرکز درمانی، مرکز جامع سلامت بندرچارک، منتقل شد.

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معاون فنی و عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان گفت: با وجود تلاش‌های صورت گرفته از سوی افراد حاضر در محل، کارشناسان اورژانس و کادر درمان مرکز جامع سلامت بندرچارک، متأسفانه اقدامات درمانی مؤثر واقع نشد و این دختر بچه ۵ ساله جان خود را از دست داد.

وی افزود: چاه‌ها، آب‌انبارها، استخرها، کانال‌های آب و سایر نقاط پرخطر باید به‌طور کامل ایمن‌سازی و دسترسی کودکان به آنها محدود شود.