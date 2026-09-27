یادواره ۵۱ شهید سرباز شهرستان بافق همزمان با پنجمین روز هفته دفاع مقدس و روز سرباز و دفاع همه‌جانبه، با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ تشکری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق در این مراسم با اشاره به تلاش دشمن در قالب جنگ شناختی و ترکیبی برای تضعیف فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت گفت: برگزاری یادواره شهدا فرصتی برای انتقال این فرهنگ به‌ویژه به نسل جوان و تقویت روحیه مقاومت و پایداری در جامعه است.

وی افزود: در چارچوب برنامه‌های هفته دفاع مقدس، یادواره ۵۱ شهید شهرستان بافق برگزار شد که سه نفر از این شهدا، از شهدای اقتدار اخیر هستند.

تشکری ابراز امیدواری کرد با تداوم چنین برنامه‌هایی، فرهنگ عمیق ایثار، شهادت، مقاومت و پایداری در میان نسل جوان و در سطح جامعه بیش از پیش توسعه یابد.

سخنران مراسم نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سرباز، دوران سربازی را پیوند غیرت جوان ایرانی با امنیت ملی و فرصتی برای رشد فکری، مهارتی و مسئولیت‌پذیری جوانان دانست.

حجت‌الاسلام هاشمی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر جایگاه و اهمیت سربازان اظهار داشت: نظم، قانون‌گرایی، مسئولیت‌پذیری، خوداتکایی، شهامت و شجاعت، آگاهی، روحیه ایثار، زندگی جمعی، خوب اندیشیدن و رشد و تعالی، از مهم‌ترین دستاورد‌هایی است که باید در دوران سربازی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: سرباز همان جوانی است که تا دیروز در کلاس درس حضور داشته و امروز بار سنگین دفاع از تمامیت ارضی کشور را بر دوش می‌کشد و جوانان سرباز در نقاط صفر مرزی، حتی با کمترین امکانات، برای تأمین امنیت مردم ایستادگی می‌کنند.

حجت‌الاسلام هاشمی تأکید کرد: حضور سربازان در عرصه‌های مختلف، نمونه‌ای عینی از ایثار و مسئولیت‌پذیری نسل جوان است و نشان می‌دهد هرگاه به جوان ایرانی اعتماد شود و متناسب با استعداد و ظرفیت او میدان فعالیت فراهم شود، می‌تواند در عرصه‌های مختلف برای عزت کشور و ایران نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به نمونه‌های حضور جوانان در دوران دفاع مقدس گفت: جوانان آن دوران نیز در کنار حضور در جبهه‌ها، در عرصه‌های علمی و فرهنگی فعالیت داشتند و استعداد و توانایی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

گفتنی است این یادواره در حاشیه اجتماع حماسی بافقی‌ها در امامزاده عبدالله برگزار شد که سخنرانی، حماسی خوانی و اجرای سرود از برنامه‌های این مراسم بود.

از ۵١ شهید سرباز بافق سه شهید، از شهدای اقتدار و جنگ ١٢ روزه هستند.