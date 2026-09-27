به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، مهراب کیانی در تجمع مردمی در میدان امام خمینی (ره) بوشهر و در آستانه برگزاری کنگره سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر، خطاب به مردم این استان اظهار داشت: هر یک از این دو هزار شهید، قصه‌ها و روایت‌های خودشان را دارند و بوشهر به‌عنوان نقش‌آفرین تاریخ بلند ایران، در هر لحظه از این تاریخ روایتی تازه دارد؛ چراکه قهرمانان بوشهری در گوشه و کنار تاریخ، نقش اولین‌ها را ایفا کرده و پرچم‌دار بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه به همین سبب شعار‌های متعددی برای کنگره پیشنهاد شد و در نهایت «بوشهر پرچم‌دار حماسه‌های نخست» به‌عنوان شعار سومین دوره انتخاب شد، درباره دلیل این انتخاب افزود: با نگاه به تاریخ بوشهر، سیر گذر ایستادگی و مقاومت دیده می‌شود و در هر گوشه از این اتفاق‌ها، نقش بوشهر پررنگ است.

کیانی با روایت تاریخ مقاومت بوشهر از میر مهنای بندر ریگی آغاز کرد و گفت: او در جزیره خارک، ابرقدرت زمان خودش یعنی هلندی‌ها را که قلعه‌ای به نام موصل در این جزیره ساخته بودند، با سربازان بومی خود بیرون کرد و اجازه نداد در جزیره مقاوم خارک که تا همین الآن مورد طمع دشمنان است، حضور داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به چهار دوره تهاجم بریتانیا به بوشهر گفت: در اولین تهاجم که به واسطه جنگ هرات اتفاق افتاد، بوشهری‌ها در تاسوعای تاریخی بوشهر و با فرمان جهاد شیخ حسن آل عصفور، عالم بزرگ و امام جمعه وقت بوشهر، ایستادند و با سنگ کنسولگری بریتانیا را سنگ‌باران کردند و اجازه ندادند سربازان بریتانیایی که فرماندهشان میتلند، فاتح ناپلئون در اروپا بود، از کشتی‌ها پیاده شوند و در نهایت او را بیرون کردند.

مسئول دبیرخانه سومین کنگره سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر در ادامه با اشاره به جنگ ریشهر تصریح کرد: در این جنگ، انگلیسی‌ها با وجود خیانت حاکم وقت بوشهر، با ایستادگی احمد خان تنگستانی، پسر باقرخان تنگستانی، ضربه سهمگینی خوردند و هرچند احمد خان به شهادت رسید، اما انگلیسی‌ها در منطقه خوشاب شکست سختی خوردند که در پی آن، فرمانده انگلیسی‌ها، استاکر، خودکشی کرد و قبرش از این شکست باقی ماند؛ چراکه بوشهری‌ها تاریخ مقاومت دارند.

کیانی با اشاره به نقش بوشهر در فتح مشروطه افزود: بوشهر اولین جایی است که مشروطه در آن پیروز می‌شود و در نبرد دلوار، بعد از ۱۵۰ سال، به فرماندهی رئیسعلی، پوزه استکبار را در خاک بوشهر به آب مالیدند و پیروزی بزرگی کسب کردند. وی ادامه داد: بعد از نبرد و شهادت شهید رئیسعلی دلواری، بوشهری‌ها با مبارزه و ایستادگی، انگلیسی‌ها را وادار کردند پرچم بریتانیا را که روبروی محله کوتی بالا بود، پایین بیاورند تا پرچم ایران بالا برود و روز ملی پرچم، هفتم مهر، روزی است که بوشهری‌ها پرچم بریتانیا را پایین کشیدند و پرچم ایران را بالا بردند.

وی با بیان اینکه این مقاومت‌ها در سراسر تاریخ بوشهر وجود دارد، ادامه داد: در بهمن ۵۷ و در سال‌های مبارزه با رژیم ستم‌شاهی، هما فران بوشهری در چهارم مهرماه در بوشهر رژه رفتند و با مردم و امام راحل پیمان بستند و وارد نبرد با حکومت شاهنشاهی شدند و در آغاز جنگ، در ۳۱ شهریور، وقتی دشمن بعثی به بوشهر حمله کرد، اولین پاسخ را جوانان نیروی هوایی بوشهر دادند و روز بعد در عملیات بزرگ هوایی کمان نودونه، کوزه رژیم بعث را به خاک مالیدند؛ چراکه بوشهر سراسر افتخار و ایستادگی است.

مسئول دبیرخانه سومین کنگره سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر عنوان کرد: تفنگداران دریایی که در خرمشهر جنگیدند، تفنگداران دریایی نیروی دریایی بوشهر بودند که با فرماندهی ناخدا صمدی، افتخار بزرگی برای ایران کسب کردند و دشمن را روز‌ها پشت دروازه خرمشهر نگه داشتند و در این افتخارها، بوشهر عزیز همیشه سربلند بوده است.

کیانی با اشاره به خارگ به‌عنوان جزیره مقاوم افزود: این جزیره در تمامی روز‌های دفاع مقدس و در همین جنگ چهل روزه بمباران شد و سرزمین مقاومت و ایستادگی است و از مینای بندر ریگی تا همین اکنون که ما ایستاده‌ایم، بوشهری‌ها باید به تاریخ خودشان افتخار کنند؛ چراکه کمتر منطقه‌ای در کشور سراغ داریم که این همه افتخار، این همه پرچم‌داری و این همه نقش‌آفرینی در اولین‌ها داشته باشد.

وی تصریح کرد: در جنگ‌های نامنظم، شهید علیرضا ماهینی و یارانش اولین کسانی بودند که به کمک شهید چمران رفتند و ایستادند و مقاومت کردند و در روزهایی که جنگ نیاز به حضورشان داشت، جان فدای وطن، اسلام و میهن شدند و مردم عادی و کسبه بوشهر نیز نقش‌آفرین ویژه‌ای داشتند و آنان اولین‌ها بودند.

کیانی ادامه داد: لنج‌داران بوشهری در حماسه لنج‌داران، در روزهای اول جنگ به کمک اهالی خرمشهر و آبادان رفتند و در روزهایی که دشمن بمباران می‌کرد و موشک می‌زد و لنج‌ها را می‌زد، آنان نترسیدند و رفتند و در این حماسه نقش ایفا کردند.

مسئول دبیرخانه سومین کنگره سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر بیان کرد: عملیات مروارید، افتخار نیروی دریایی ارتش، توسط فرمانده بزرگ شهید محمد ابراهیم همتی انجام شد و او کاری کرد که نیروی دریایی صدام تا پایان جنگ هم جان نگرفت؛ هرچند خودشان در دریا مدفون شدند و پیکرشان یافت نشد، ولی ضربه مهلکی به دشمن زدند.

نادر مهدوی؛ اولین کسی که چشم در چشم شیطان ایستاد

کیانی با اشاره به اینکه بوشهر قهرمان تا همین اکنون با صدای سنج و دمام‌ها و با روحیه حسینی ایستاده است، افزود: شهید عزیزمان، شهید احمد رضایی، از بچه‌های هیئتی همین شهر و از هم‌لباس‌ها و دوستان ما بود که در تمامی این چهل روز جنگ در خط مقدم ایستاد و برای این وطن و برای اسلام جانش را فدا کرد و امروز ما میزبان این شهید خواهیم بود؛ چراکه این‌ها عقبه همان شهدا و از تبار رئیسعلی و نادر مهدوی‌ها هستند.

وی تصریح کرد: در جنگ نفتکش‌ها، دشمن ایستاده بود و اجازه نمی‌خواست نفت ایران صادر شود و ایرانی‌ها نفتکش‌های دیگر را مین‌گذاری می‌کردند و نفتکش‌هایشان را می‌زدند و خلیج فارس را ناامن می‌کردند و آمریکایی‌ها نفت‌کش بریجتون و نفت‌کش کویتی را داشتند که اسمش را عوض کردند و می‌گذاشتند از رخ‌ها و می‌خواستند آن را از خلیج فارس رد کنند، اما نادر مهدوی و یارانش درزی به آنان دادند و تمام رسانه‌ها مخابره کردند که قلب نفت‌کش بریجتون از هم باز شد و افتخار بزرگی کسب کرد و نادر مهدوی افتخار تاریخ ماست.

کیانی افزود: نادر مهدوی ما آن‌قدر بزرگ است که اولین کسی است که چشم در چشم شیطان آمریکا ایستاد و مبارزه کرد و جانش را فدای ایران و اسلام کرد و روی ناو آمریکایی به شهادت رسید.

مسئول دبیرخانه سومین کنگره سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر عنوان کرد: شهید حمیدرضا زارعی، اولین خلبان شهید هوافضا، از تبار رئیسعلی و از تبار علی حسین زمانه است و در نبرد دلوار، او هم مثل فرزندش حمیدرضا هیچگاه پیکرش پیدا نشد؛ چراکه علی حسین زمان در بمبارانی که ارتش انگلیس کرد، پیکرش پیدا نشد و فرزندش حمیدرضا هم همین‌طور و هنوز پیکرش یافت نشده است.

کیانی تصریح کرد: ما تفنگداران آمریکایی را در سال نودوچهار با فرماندهی سردار عزیز، سردار رشید اسلام، سردار حاج علی رزمجو، در خلیج فارس دستگیر کردیم و دست‌هایشان را بستیم و این تصویر را به دنیا مخابره کردیم و هیچ ملتی در تاریخ معاصر این تصویر را نتوانسته به دنیا مخابره کند و فقط بوشهری‌ها بودند که این تصویر را به دنیا مخابره کردند و انگلیسی‌ها را دست‌بسته، تصویرشان را به دنیا مخابره کردند.

کیانی اظهار کرد: زنان بوشهری افتخارآفرین تاریخ هستند و زمانی که محور مقاومت نیاز به کمک داشت، اولین کسانی که به کمک مردم لبنان رفتند، زنان بوشهری بودند که با اهدای طلاهایشان این کار را کردند و جالب است که دو دوره دیگر هم در تاریخ همین کار را کردند؛ روزی که انگلیسی‌ها می‌خواهند در ایران بانک تشکیل بدهند، زنان بوشهری طلاهایشان را می‌دهند و می‌گویند بانک ایرانی تشکیل شود و این اتفاق می‌افتد و روزی که تبریز در محاصره است، زنان بوشهری طلا اهدا می‌کنند تا در تبریز مردم از گرسنگی نمیرند و همین زنانی که عقبه‌شان می‌شود زنان لرده و ریشه‌شان می‌رسد به لرزه، آنجایی که انگلیسی‌ها را توده‌شان را به خاک مالیدند.

مسئول دبیرخانه سومین کنگره سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر بیان کرد: این افتخارات تاریخ ماست که امروز در جنگ رمضان هم دیدیم و اولین پهپادها از بوشهر قهرمان به سمت دشمن رفت و شهید تنگسیری عزیز، شهید دلاور بوشهری که از تبار نادر مهدوی است، ایستاد و مقاومت کرد و در ایران به شهادت رسید و جانش را فدا کرد و ما در همین میدان و در همین بوشهر عزیز او را بدرقه کردیم و در آبادان به خاک سپردیم و اتفاق بزرگی در تاریخ رقم خورده است.