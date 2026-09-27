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مسئول دبیرخانه کنگره سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر گفت: بوشهری ها در هر برهه از تاربخ، اولین ها بوده اند و پرچمدار ایستادگی مانده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، مهراب کیانی در تجمع مردمی در میدان امام خمینی (ره) بوشهر و در آستانه برگزاری کنگره سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر، خطاب به مردم این استان اظهار داشت: هر یک از این دو هزار شهید، قصهها و روایتهای خودشان را دارند و بوشهر بهعنوان نقشآفرین تاریخ بلند ایران، در هر لحظه از این تاریخ روایتی تازه دارد؛ چراکه قهرمانان بوشهری در گوشه و کنار تاریخ، نقش اولینها را ایفا کرده و پرچمدار بودهاند.
وی با اشاره به اینکه به همین سبب شعارهای متعددی برای کنگره پیشنهاد شد و در نهایت «بوشهر پرچمدار حماسههای نخست» بهعنوان شعار سومین دوره انتخاب شد، درباره دلیل این انتخاب افزود: با نگاه به تاریخ بوشهر، سیر گذر ایستادگی و مقاومت دیده میشود و در هر گوشه از این اتفاقها، نقش بوشهر پررنگ است.
کیانی با روایت تاریخ مقاومت بوشهر از میر مهنای بندر ریگی آغاز کرد و گفت: او در جزیره خارک، ابرقدرت زمان خودش یعنی هلندیها را که قلعهای به نام موصل در این جزیره ساخته بودند، با سربازان بومی خود بیرون کرد و اجازه نداد در جزیره مقاوم خارک که تا همین الآن مورد طمع دشمنان است، حضور داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به چهار دوره تهاجم بریتانیا به بوشهر گفت: در اولین تهاجم که به واسطه جنگ هرات اتفاق افتاد، بوشهریها در تاسوعای تاریخی بوشهر و با فرمان جهاد شیخ حسن آل عصفور، عالم بزرگ و امام جمعه وقت بوشهر، ایستادند و با سنگ کنسولگری بریتانیا را سنگباران کردند و اجازه ندادند سربازان بریتانیایی که فرماندهشان میتلند، فاتح ناپلئون در اروپا بود، از کشتیها پیاده شوند و در نهایت او را بیرون کردند.
مسئول دبیرخانه سومین کنگره سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر در ادامه با اشاره به جنگ ریشهر تصریح کرد: در این جنگ، انگلیسیها با وجود خیانت حاکم وقت بوشهر، با ایستادگی احمد خان تنگستانی، پسر باقرخان تنگستانی، ضربه سهمگینی خوردند و هرچند احمد خان به شهادت رسید، اما انگلیسیها در منطقه خوشاب شکست سختی خوردند که در پی آن، فرمانده انگلیسیها، استاکر، خودکشی کرد و قبرش از این شکست باقی ماند؛ چراکه بوشهریها تاریخ مقاومت دارند.
کیانی با اشاره به نقش بوشهر در فتح مشروطه افزود: بوشهر اولین جایی است که مشروطه در آن پیروز میشود و در نبرد دلوار، بعد از ۱۵۰ سال، به فرماندهی رئیسعلی، پوزه استکبار را در خاک بوشهر به آب مالیدند و پیروزی بزرگی کسب کردند. وی ادامه داد: بعد از نبرد و شهادت شهید رئیسعلی دلواری، بوشهریها با مبارزه و ایستادگی، انگلیسیها را وادار کردند پرچم بریتانیا را که روبروی محله کوتی بالا بود، پایین بیاورند تا پرچم ایران بالا برود و روز ملی پرچم، هفتم مهر، روزی است که بوشهریها پرچم بریتانیا را پایین کشیدند و پرچم ایران را بالا بردند.
وی با بیان اینکه این مقاومتها در سراسر تاریخ بوشهر وجود دارد، ادامه داد: در بهمن ۵۷ و در سالهای مبارزه با رژیم ستمشاهی، هما فران بوشهری در چهارم مهرماه در بوشهر رژه رفتند و با مردم و امام راحل پیمان بستند و وارد نبرد با حکومت شاهنشاهی شدند و در آغاز جنگ، در ۳۱ شهریور، وقتی دشمن بعثی به بوشهر حمله کرد، اولین پاسخ را جوانان نیروی هوایی بوشهر دادند و روز بعد در عملیات بزرگ هوایی کمان نودونه، کوزه رژیم بعث را به خاک مالیدند؛ چراکه بوشهر سراسر افتخار و ایستادگی است.
مسئول دبیرخانه سومین کنگره سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر عنوان کرد: تفنگداران دریایی که در خرمشهر جنگیدند، تفنگداران دریایی نیروی دریایی بوشهر بودند که با فرماندهی ناخدا صمدی، افتخار بزرگی برای ایران کسب کردند و دشمن را روزها پشت دروازه خرمشهر نگه داشتند و در این افتخارها، بوشهر عزیز همیشه سربلند بوده است.
کیانی با اشاره به خارگ بهعنوان جزیره مقاوم افزود: این جزیره در تمامی روزهای دفاع مقدس و در همین جنگ چهل روزه بمباران شد و سرزمین مقاومت و ایستادگی است و از مینای بندر ریگی تا همین اکنون که ما ایستادهایم، بوشهریها باید به تاریخ خودشان افتخار کنند؛ چراکه کمتر منطقهای در کشور سراغ داریم که این همه افتخار، این همه پرچمداری و این همه نقشآفرینی در اولینها داشته باشد.
وی تصریح کرد: در جنگهای نامنظم، شهید علیرضا ماهینی و یارانش اولین کسانی بودند که به کمک شهید چمران رفتند و ایستادند و مقاومت کردند و در روزهایی که جنگ نیاز به حضورشان داشت، جان فدای وطن، اسلام و میهن شدند و مردم عادی و کسبه بوشهر نیز نقشآفرین ویژهای داشتند و آنان اولینها بودند.