بهبود زمان و توان امدادی آتش‌نشانی نسیم‌ شهر برای رسیدن به حوادث

بهبود زمان و توان امدادی آتش‌نشانی نسیم‌ شهر برای رسیدن به حوادث

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایرج ترکمانی گفت: با ورود ۹ دستگاه خودروی عملیاتی و سنگین جدید، توان امدادی سازمان افزایش یافته و اکنون ۱۹ خودروی عملیاتی و یک نردبان ۳۰ متری در اختیار آتش‌نشانی نسیم‌شهر است.

وی افزود: علاوه بر خدمات رسانی به شهروندان بهارستانی ،این سازمان حدود ۱۲ کیلومتر از آزادراه تهران ـ ساوه را نیز پوشش می‌دهد و در ۶ ماه گذشته حدود ۲۷۰ حادثه به این سازمان اعلام شده که نسبت به مدت مشابه دو سال قبل، ۳۰ درصد کاهش داشته است.

ترکمانی، توسعه آموزش و اقدامات پیشگیرانه را از عوامل کاهش حوادث دانست و گفت: تمرین‌های مستمر نیروها با هدف کاهش هرچه بیشتر زمان رسیدن به محل حادثه ادامه دارد.