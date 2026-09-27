بهبود زمان و توان امدادی آتشنشانی نسیم شهر برای رسیدن به حوادث
رئیس سازمان آتشنشانی نسیمشهر از هدفگذاری برای رساندن زمان حضور نیروهای آتشنشانی در محل حادثه به کمتر از چهار دقیقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
ایرج ترکمانی گفت: با ورود ۹ دستگاه خودروی عملیاتی و سنگین جدید، توان امدادی سازمان افزایش یافته و اکنون ۱۹ خودروی عملیاتی و یک نردبان ۳۰ متری در اختیار آتشنشانی نسیمشهر است.
وی افزود: علاوه بر خدمات رسانی به شهروندان بهارستانی ،این سازمان حدود ۱۲ کیلومتر از آزادراه تهران ـ ساوه را نیز پوشش میدهد و در ۶ ماه گذشته حدود ۲۷۰ حادثه به این سازمان اعلام شده که نسبت به مدت مشابه دو سال قبل، ۳۰ درصد کاهش داشته است.
ترکمانی، توسعه آموزش و اقدامات پیشگیرانه را از عوامل کاهش حوادث دانست و گفت: تمرینهای مستمر نیروها با هدف کاهش هرچه بیشتر زمان رسیدن به محل حادثه ادامه دارد.