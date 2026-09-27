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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی گفت: این طرحها با حجم سرمایهگذاری حدود ۲۱۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی اجرا شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، احمد دیناری اظهار کرد: همزمان با هفته بزرگداشت گردشگری، از پنجم تا یازدهم مهرماه ۱۴۰۵، ۱۲ طرح گردشگری در شهرستانهای مختلف استان افتتاح و به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: همه این طرحها با سرمایهگذاری صددرصدی بخش خصوصی اجرا شدهاند و شامل شش اقامتگاه بومگردی، یک هلدینگ سرمایهگذاری و آموزش گردشگری، یک رستوران بوتیک، یک اردوگاه گردشگری، یک سفرهخانه سنتی، فاز پذیرایی یک هتل و یک خانه صنایعدستی هستند.
دیناری با اشاره به پراکندگی این طرحها در سطح استان گفت: چهار طرح در شهرستان بجنورد، دو طرح در اسفراین، دو طرح در فاروج، دو طرح در سملقان، یک طرح در راز و جرگلان و یک طرح در شیروان به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی گفت: مجموع سرمایهگذاری انجامشده برای اجرای این طرحها حدود ۲۱۰ میلیارد تومان است که با بهرهبرداری از آنها برای حدود ۸۵ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی افزود: همچنین با افتتاح این طرح ها، ۶۴ اتاق و ۱۵۳ تخت به ظرفیت اقامتی رسمی استان خراسان شمالی افزوده میشود که نقش مهمی در توسعه زیرساختهای گردشگری و افزایش ظرفیت پذیرش مسافر و گردشگر در استان خواهد داشت.
دیناری با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری استان اظهار کرد: حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی در اجرای طرحهای گردشگری، یکی از محورهای مهم توسعه این حوزه در خراسان شمالی است و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان نیز تسهیل فرآیند سرمایهگذاری و حمایت از سرمایهگذاران را با جدیت دنبال میکند.