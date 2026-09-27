همزمان با هفته دفاع مقدس، آیین جشن پرچم با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان و دانش‌آموزان در دبیرستان دخترانه شهید احمد عباسی شهرستان عباس‌آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، این مراسم به مناسبت روز ملی پرچم، با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، پاسداشت ارزش‌های ملی و انقلابی و آشنایی نسل نوجوان با مفاهیم فداکاری و مسئولیت‌پذیری برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان عباس‌آباد در این آیین با اشاره به جایگاه والای شهدای دانش‌آموز گفت: برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید و زنده نگه داشتن یاد دانش‌آموزانی است که در دوران دفاع مقدس از کشور و ارزش‌های خود دفاع کردند.

الیاسی با بیان اینکه پرچم جمهوری اسلامی ایران نمادی از هویت، عزت و استقلال کشور است، بر ضرورت آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم هویت ملی و مسئولیت اجتماعی تأکید کرد.

در بخش پایانی این مراسم، آیین تحویل و اهتزاز پرچم برگزار شد و دانش‌آموزان با ادای احترام به پرچم جمهوری اسلامی ایران، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز را گرامی داشتند.

این مراسم با اجرای برنامه‌های فرهنگی و آیینی ویژه هفته دفاع مقدس همراه بود.