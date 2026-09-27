به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه شورای راهبردی شبکه مدیریت محله‌محور استان به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

در این جلسه روند اجرای مصوبات محله‌محوری در ارومیه مرکز استان مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در پیگیری و تحقق این مصوبات ارزیابی شد.

همچنین بر استمرار پیگیری مصوبات و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای رفع مسائل و نیاز‌های محلات ارومیه تأکید شد.