به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جلال غریبوند اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از کاربری غیرمجاز، دو مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان ایذه با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح و در چارچوب قانونی قلع و قمع شد.

وی افزود: حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از خردشدن و تغییر کاربری این اراضی از اولویت‌های جهاد کشاورزی است و با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز مطابق قانون برخورد خواهد شد.

‌مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایذه در پایان از شهروندان خواست پیش از هرگونه اقدام برای ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی، نسبت به اخذ مجوز‌های قانونی از مراجع ذی‌ربط اقدام کنند.