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سازمان منابع طبیعی برای احیای ۵۰ میلیون هکتار مرتع و افزایش تولید علوفه، طرح ۳۰ همتی تحول پوشش گیاهی را کلید زد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای تأمین علوفه دام و جبران کاهش واردات نهادهها، برنامهای جامع شامل احیای مراتع، تبدیل دیمزارهای کمبازده به کشت علوفه و توسعه طرحهای مرتعداری را در دستور کار قرار داده است.
ابوالقاسم حسینپور، مدیرکل دفتر امور مراتع، با اشاره به اینکه اجرای طرح احیا و غنیسازی ۵۰ میلیون هکتار از مراتع کمتراکم (درجه ۳) به ۳۰ همت اعتبار نیاز دارد، گفت: با اجرای این طرح ظرفیت تولید علوفه کشور تا ۵ میلیون تن در سال افزایش مییابد.
او همچنین به تبدیل دیمزارهای کمبازده و اراضی تخریبیافته (در وسعت ۶ میلیون هکتار) به کشت علوفه به عنوان یکی دیگر از برنامههای اصلاحی اشاره کرد و افزود: توسعه و بازنگری طرحهای مرتعداری در سطح ۴ میلیون هکتار نیز در سال جاری دنبال میشود.
در حال حاضر ۳۷ میلیون واحد دامی مجاز در مراتع کشور تعلیف میکنند و طی سال جاری حدود ۹.۲ میلیون تن علوفه به ارزش ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در مراتع تولید شده است.