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مدیرکل سلامت شهرداری تهران با اعلام اینکه در سال ۱۴۳۰ بیش از یکسوم جمعیت کشور سالمند خواهند بود، گفت: برآورد ما این است که نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار سالمند در تهران زندگی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حمید صاحب همزمان با هفته گرامیداشت ملی سالمندان افزود: در حوزه سالمندی، موضوع «شهر دوستدار سالمند» را دنبال میکنیم و دبیرخانه آن در شهرداری طراحی شده و هدف ما این است که حضور سالمندان را در مدیریت شهری افزایش دهیم.
مدیرکل سلامت شهرداری تهران ادامه داد: برای تحقق این هدف به یک شبکه مردمی نیاز داشتیم که در این زمینه، «کانون جهاندیدگان» شکل گرفته است. این عنوان نیز بنا بر نظر خود سالمندان انتخاب شده و ما به نظر این شبکه مردمی احترام میگذاریم.
صاحب با بیان اینکه این شبکه بدون دریافت حقوق و با هدف مشارکت در امور مرتبط با سالمندان فعالیت میکند، گفت: شهرداری در اینجا نقش خدمتگزار این شبکه را دارد. اعضای این کانون درباره مسائل و نیازهای خود تصمیمگیری میکنند و ما نیز به آنها کمک میکنیم تا با سیاستهای کلان، قوانین بالادستی و آموزشهای مورد نیاز آشنا شوند و بتوانند در برنامهها مشارکت کنند.
وی افزود: این شبکه در محلات شکل گرفته و سالمندان در دورهمیهای خود مسائل و چالشهایشان را مطرح میکنند و سپس برای حل آنها از نهادهای مختلف از جمله شهرداری مطالبهگری میکنند.
صاحب با بیان اینکه شبکه کانونهای جهاندیدگان در حال توسعه است، گفت: تعداد اعضای این شبکه در حال حاضر از مرز ۷۰ هزار نفر عبور کرده است و تلاش میکنیم این شبکه در سطح شهر تهران توسعه پیدا کند.