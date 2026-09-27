به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حمید صاحب همزمان با هفته گرامیداشت ملی سالمندان افزود: در حوزه سالمندی، موضوع «شهر دوستدار سالمند» را دنبال می‌کنیم و دبیرخانه آن در شهرداری طراحی شده و هدف ما این است که حضور سالمندان را در مدیریت شهری افزایش دهیم.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران ادامه داد: برای تحقق این هدف به یک شبکه مردمی نیاز داشتیم که در این زمینه، «کانون جهاندیدگان» شکل گرفته است. این عنوان نیز بنا بر نظر خود سالمندان انتخاب شده و ما به نظر این شبکه مردمی احترام می‌گذاریم.

صاحب با بیان اینکه این شبکه بدون دریافت حقوق و با هدف مشارکت در امور مرتبط با سالمندان فعالیت می‌کند، گفت: شهرداری در اینجا نقش خدمتگزار این شبکه را دارد. اعضای این کانون درباره مسائل و نیاز‌های خود تصمیم‌گیری می‌کنند و ما نیز به آنها کمک می‌کنیم تا با سیاست‌های کلان، قوانین بالادستی و آموزش‌های مورد نیاز آشنا شوند و بتوانند در برنامه‌ها مشارکت کنند.

وی افزود: این شبکه در محلات شکل گرفته و سالمندان در دورهمی‌های خود مسائل و چالش‌هایشان را مطرح می‌کنند و سپس برای حل آنها از نهاد‌های مختلف از جمله شهرداری مطالبه‌گری می‌کنند.

صاحب با بیان اینکه شبکه کانون‌های جهاندیدگان در حال توسعه است، گفت: تعداد اعضای این شبکه در حال حاضر از مرز ۷۰ هزار نفر عبور کرده است و تلاش می‌کنیم این شبکه در سطح شهر تهران توسعه پیدا کند.