فوق تخصص غدد و متابولیسم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: کاهش وزن سریع همیشه به معنای آب شدن چربی‌ها نیست؛ گاهی پای از دست رفتن آب و عضله یا حتی مصرف ترکیبات ناشناخته در میان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد افخمی، فوق تخصص غدد و متابولیسم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد، با هشدار نسبت به افزایش تبلیغات کاهش و افزایش سریع وزن و مراجعه برخی افراد به مراکز غیرمجاز، گفت: تغییر وزن بدون بررسی علت و نظارت پزشکی، می‌تواند به جای بهبود سلامت، عوارض جدی برای بدن ایجاد کند.

وی با اشاره به پیامد‌های کاهش وزن غیراصولی افزود: کاهش شدید و سریع وزن ممکن است علاوه بر چربی، موجب از دست رفتن آب و توده عضلانی، ضعف، سوءتغذیه و اختلالات متابولیک شود؛ بنابراین صرفاً پایین آمدن عدد ترازو را نمی‌توان نشانه موفقیت در کاهش وزن دانست.

این فوق تخصص غدد و متابولیسم ادامه داد: افزایش وزن سریع نیز لزوماً به معنای افزایش توده عضلانی نیست و ممکن است ناشی از احتباس مایعات یا مصرف ترکیبات نامناسب باشد.

«گیاهی» بودن یک محصول، مهر تأیید سلامت نیست

دکتر افخمی با هشدار نسبت به مصرف فرآورده‌های فاقد مجوز اظهار کرد: دریافت محصولاتی با ترکیبات نامشخص، بدون بررسی وضعیت جسمی، بیماری‌های زمینه‌ای و دارو‌های مصرفی فرد، می‌تواند سلامت او را در معرض خطر قرار دهد.

وی تأکید کرد: عباراتی مانند «گیاهی»، «طبیعی» و «بدون عارضه» به‌تنهایی نمی‌تواند ایمنی یک محصول را تضمین کند و مردم نباید تحت تأثیر تبلیغات، فرآورده‌های ناشناخته را مصرف کنند.

هشدار درباره ترکیبات دارویی اعلام‌نشده

این متخصص درباره احتمال وجود ترکیبات دارویی اعلام‌نشده، از جمله کورتون، در برخی فرآورده‌های غیرمجاز گفت: وجود کورتون را نمی‌توان صرفاً بر اساس علائم یا تبلیغات درباره یک محصول قطعی دانست و تشخیص نیازمند بررسی و آزمایش معتبر است؛ با این حال، احتمال وجود ترکیبات دارویی اعلام‌نشده در فرآورده‌های غیرمجاز، نگرانی جدی محسوب می‌شود.

وی افزود: مصرف طولانی‌مدت یا نامناسب کورتون می‌تواند با عوارضی مانند افزایش قند و فشار خون، افزایش خطر عفونت، مشکلات چشمی، تضعیف استخوان‌ها، پوکی استخوان و افزایش خطر شکستگی همراه باشد.

دکتر افخمی همچنین هشدار داد: قطع ناگهانی برخی دارو‌های کورتونی پس از مصرف طولانی‌مدت می‌تواند خطرناک باشد و باید با نظر پزشک انجام شود.

چه نشانه‌هایی را جدی بگیریم؟

وی با اشاره به برخی علائم احتمالی مرتبط با مصرف کورتون گفت: افزایش وزن یا ورم غیرعادی، تغییر توزیع چربی بدن، افزایش قند یا فشار خون، ضعف عضلانی، تغییرات پوستی، کبودی آسان، اختلالات خواب و خلق، افزایش استعداد ابتلا به عفونت و برخی مشکلات چشمی می‌تواند در مصرف کورتون دیده شود؛ هرچند هیچ‌یک از این علائم به‌تنهایی اثبات‌کننده مصرف کورتون نیست.

نسخه واحدی برای تغییر وزن وجود ندارد

این فوق تخصص غدد و متابولیسم تأکید کرد: مسیر کاهش یا افزایش وزن برای همه افراد یکسان نیست و پیش از هر اقدامی باید علت تغییر وزن، وضعیت تغذیه، فعالیت بدنی، بیماری‌های زمینه‌ای و دارو‌های مصرفی فرد بررسی شود.

وی تصریح کرد: کاهش وزن سالم، یک مسابقه برای پایین آوردن سریع عدد ترازو نیست و باید بر پایه اصلاح الگوی غذایی، فعالیت بدنی منظم، خواب کافی و در صورت نیاز درمان پزشکی انجام شود. در افزایش وزن نیز هدف باید تأمین انرژی و پروتئین کافی و افزایش سالم توده بدن باشد.

افخمی در پایان به مردم توصیه کرد: فریب وعده‌هایی مانند «کاهش وزن فوری»، «بدون رژیم»، «کاملاً گیاهی»، «درمان تضمینی» و «بدون هیچ عارضه‌ای» را نخورند و برای تغییر وزن، به جای روش‌های سریع و نامطمئن، از مسیر علمی و تحت نظر متخصصان استفاده کنند.