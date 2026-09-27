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آریا مامعبدالله و محمدسعید آبادی، ورزشکاران مهابادی و نمایندگان تیم ملی ترامپولین ایران، موفق شدند با کسب جایگاههای برتر در مرحله مقدماتی، تاریخساز شده و برای نخستین بار به فینال بازیهای آسیایی ناگویا صعود کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در جریان رقابتهای مرحله مقدماتی ترامپولین مردان در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، آریا مامعبدالله و محمدسعید آبادی موفق به کسب امتیازات لازم برای صعود به مرحله فینال شدند.
آریا مامعبدالله با کسب امتیاز ۵۷.۷۴ در جایگاه پنجم و محمدسعید آبادی با امتیاز ۵۳.۸۶ در جایگاه هشتم، ژورنالهای ورزشی را با این صعود تاریخی تکان دادند. این موفقیت از آن جهت حائز اهمیت است که نخستین حضور فینالیستهای ترامپولین ایران در تاریخ بازیهای آسیایی محسوب میشود.
هر دو ورزشکار اکنون خود را برای مرحله فینال آماده میکنند تا برای کسب جایگاه در سوپرفینال تلاش کنند.