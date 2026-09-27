



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بهزاد مریدی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس در نشست خبری رویداد گردشگری «مهر شیراز»، با اشاره به هفته گردشگری گفت: یکی از راهبرد‌های اصلی ما در مجموعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حرکت در مسیر هوشمندسازی و برندسازی است.

او افزود: در حوزه هوشمندسازی تلاش کردیم این موضوع را در بخش‌های مختلف دنبال کنیم و با کمک همکاران تا حدودی به اهداف موردنظر دست یافته‌ایم و امیدواریم تا پایان سال وضعیت بهتری در این زمینه داشته باشیم.

مریدی با تأکید بر اهمیت برندسازی در حوزه گردشگری ادامه داد: در کنار هوشمندسازی، موضوع برندسازی را نیز دنبال کرده‌ایم و امروز در ادامه همین مسیر، رویداد «مهر شیراز» را برگزار می‌کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس همچنین تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی را یکی از ارکان اصلی توسعه گردشگری دانست و گفت: معتقدم انجمن‌ها و تشکل‌ها رکن رکین بسیاری از اتفاقات هستند. آنها باید کار را انجام دهند و ما نیز باید در کنار آنها باشیم.

او با بیان اینکه همه دستگاه‌ها باید از تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی حمایت کنند، افزود: حمایت دستگاه‌ها به معنای سلب مسئولیت نیست، بلکه باید همه مجموعه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند تا زمینه برای فعالیت تشکل‌ها فراهم شود.

مریدی با تأکید بر ضرورت توسعه رویدادمحوری در شیراز گفت: باید شهر‌ها را مملو از رویداد کنیم تا گردشگران به سمت آنها کشیده شوند.

او ادامه داد: همایش‌های علمی نیز باید از دانشگاه‌ها خارج شوند و به سمت شهر بیایند. صنعت خوراک نیز صنعتی گسترده است که می‌تواند منفعت آن مستقیماً به مردم شهر برسد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس با اشاره به برگزاری ۱۶۰ برنامه در قالب رویداد «مهر شیراز» گفت: امیدواریم دبیرخانه دائمی این رویداد شکل بگیرد و «مهر شیراز» به یک برند تبدیل شود؛ همان‌گونه که «اردیبهشت شیراز» در ذهن مردم جایگاه پیدا کرده است.

مریدی تأکید کرد: مهر شیراز باید در ذهن‌ها باقی بماند و در ماه‌های پیش رو نیز باید شاهد برگزاری رویداد‌های مختلف باشیم و در همه ماه‌ها برنامه‌هایی داشته باشیم تا گردشگران را به سمت شیراز فراخوان کنیم.