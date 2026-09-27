اختصاص ۶۶۰ میلیارد تومان اعتبار به نوسازی مدارس خراسان جنوبی
معاون برنامهریزی و توسعه مشارکت نوسازی و تجهیز مدارس استان از اختصاص حدود ۶۶۰ میلیارد تومان اعتبار استانی و ملی به حوزه نوسازی مدارس استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
معاون برنامهریزی و توسعه مشارکت نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی گفت: از این میزان حدود ۱۴۴ میلیارد تومان اعتبار استانی و ۵۲۰ میلیارد تومان اعتبار ملی است.
موسوی افزود: مجموع اعتبارات اختصاصیافته در این بخش حدود ۶۶۰ میلیارد تومان است که اعتبارات ملی نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۳۱ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به ردیفهای اعتبارات ملی گفت: این اعتبارات در بخشهای مختلف از جمله تخریب و بازسازی مدارس، طرحهای نیمهتمام، فضاهای مرتبط با دانشگاه فرهنگیان، طرح بهسازی و گرمایش مدارس هزینه میشود.
معاون برنامهریزی و توسعه مشارکت نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی افزود: ردیف تعمیر و احداث سرویسهای بهداشتی مدارس از امسال از اعتبارات ملی خارج شده و در قالب اعتبارات استانی تأمین خواهد شد.