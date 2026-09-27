فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های گیاهان دارویی با تأکید بر ظرفیت بالای ایران در تولید محصولات ارگانیک، خواستار توسعه کشت ارگانیک و ایجاد زنجیره ارزش برای محصولاتی مانند زعفران و گل محمدی شدند و اعلام کردند: فاصله سطح تولید ارگانیک ایران با میانگین جهانی قابل توجه است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهدی مهدی‌پور، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های کشاورزی ایران، با اشاره به وضعیت تولید ارگانیک در کشور گفت: بر اساس آخرین آمار‌های ارائه‌شده سال ۲۰۲۶، حدود ۹۰ میلیون هکتار از اراضی و باغات جهان به‌صورت ارگانیک مدیریت می‌شود، در حالی که این میزان در ایران تنها حدود پنج هزار و ۳۲۲ هکتار است.

وی افزود: سهم اراضی تحت مدیریت ارگانیک در ایران حدود یک‌صدم درصد است و فاصله قابل توجهی با میانگین جهانی دارد؛ بنابراین لازم است در چند سال آینده با همکاری دستگاه‌های دولتی، تشکل‌ها و بخش خصوصی، توسعه تولید ارگانیک در کشور با جدیت بیشتری دنبال شود.

مهدی‌پور تأکید کرد: زعفران یکی از محصولاتی است که ظرفیت بالایی برای تولید ارگانیک دارد و صادرات آن با این رویکرد می‌تواند ارزش افزوده و ارزآوری بیشتری برای کشور ایجاد کند.

وی گیاهان دارویی، گل محمدی، پسته، زیتون و برنج را از دیگر محصولات دارای ظرفیت تولید ارگانیک دانست و گفت: حتی محصولاتی مانند خمیر یا شیره خرما نیز به‌صورت ارگانیک از کشور صادر می‌شود و توسعه این بخش می‌تواند به افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی کمک کند.





محمدعلی رضایی، رئیس انجمن گیاهان دارویی، نیز با اشاره به ضرورت شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی گفت: ایجاد زنجیره ارزش از کشت و تولید تا فرآوری و صادرات، یکی از اقدامات مهم برای توسعه بازار محصولات ایرانی است و سامانه‌های مربوط به شناسنامه‌دار کردن محصولات باید با آموزش و فرهنگ‌سازی در میان کشاورزان همراه شود.

وی افزود: بخشی از کشاورزان با نحوه استفاده از سامانه‌های جدید آشنایی کافی ندارند و لازم است آموزش‌های لازم در روستا‌ها ارائه شود تا اجرای این طرح‌ها با مشارکت واقعی تولیدکنندگان همراه باشد.

محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان نیز با اشاره به ظرفیت بالای ایران در تولید گل محمدی گفت: با وجود سطح کشت گسترده این محصول در کشور، سهم ایران از بازار جهانی متناسب با این ظرفیت نیست و توسعه فرآورده‌های متنوع گل محمدی می‌تواند به افزایش ارزش صادراتی این محصول کمک کند.

وی افزود: در حال حاضر تمرکز زیادی بر تولید گلاب وجود دارد، در حالی که محصولاتی مانند گل خشک، پودر خشک، اسانس و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی نیز ظرفیت بالایی برای توسعه دارند.



تولایی با تأکید بر نقش کشاورزی قراردادی در توسعه کشت ارگانیک اظهار کرد: شرکت‌های صادرکننده و فرآوری‌کنندگان می‌توانند با انعقاد قرارداد‌های یک‌ساله و پیش‌خرید محصول از کشاورزان، زمینه توسعه کشت ارگانیک را فراهم کنند؛ اقدامی که می‌تواند ارزش افزوده ایجادشده برای کشاورز را چند برابر افزایش دهد.

وی همچنین بر ضرورت تطبیق تولیدکنندگان با استاندارد‌های بازار‌های جهانی تأکید کرد و گفت: تولید ارگانیک نیازمند رعایت استاندارد‌ها در تمام مراحل، از کشت و برداشت تا فرآوری و عرضه محصول است و برای دریافت گواهی‌های معتبر، آزمایش‌ها و الزامات مشخصی باید رعایت شود.

رئیس اتاق بازرگانی کاشان با اشاره به ظرفیت بالای ایران در تولید گل محمدی و گیاهان دارویی خاطرنشان کرد: ارتقای بهره‌وری، توسعه فرآوری و رعایت استاندارد‌های بین‌المللی می‌تواند جایگاه محصولات ایرانی را در بازار‌های جهانی تقویت کند.