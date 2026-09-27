وزش باد پدیده غالب امروز (۵ مهر) در خراسان جنوبی
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: براساس خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی برای امروز با توجه به ادامه گرادیان فشار در منطقه شرق کشور پدیده غالب گاهی وزش باد خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: براساس خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی برای امروز با توجه به ادامه گرادیان فشار در منطقه شرق کشور پدیده غالب گاهی وزش باد خواهد بود و همچنین در مرز شرقی گاهی وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک هم پیش بینی میشود.
زارعی افزود: به لحاظ دمایی ادامه روند کاهش نسبی دمای هوا برای ۲۴ ساعت آینده در برخی نقاط خراسان جنوبی پیش بینی میکنیم.
وی گفت: در شبانه روز گذشته سربیشه با ۶ درجه سیلسیوس خنکترین و دهسلم با ۳۹ درجه سیلسیوس گرمترین نقاط خراسان جنوبی بودهاند.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: نوسانات دمایی در مرکز استان بین ۲۸ و ۱۰ درجه سیلسیوس گزارش شده است.