مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم، در پی توقیف یک دستگاه خودرو در مسیر عوارضی قم به کاشان، موفق به کشف بیش از ۸۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش و تریاک شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جانشین فرمانده انتظامی استان قم با اعلام جزئیات این عملیات گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در جریان پیگیری‌های مستمر، موفق شدند یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ را در محدوده عوارضی «قم ـ کاشان» شناسایی و متوقف کنند.

سردار منوچهر نصیری افزود: در جریان بازرسی دقیق این خودرو، مجموعاً ۷۱ کیلو و ۸۰۰ گرم مواد مخدر از نوع حشیش و ۱۰ کیلوگرم تریاک کشف شد. همچنین راننده خودرو در محل دستگیر گردید.

وی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با باندهای قاچاق مواد مخدر، خاطرنشان کرد: متهم پس از تکمیل پرونده قانونی، جهت طی مراحل قضایی به مراجع ذی‌صلاح استان تحویل داده شد.