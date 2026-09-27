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استاندار کرمانشاه با تأکید بر نقش اثرگذار روابط عمومیها در انعکاس خدمات و دستاوردهای دولت گفت: روابط عمومیها باید فعال، پویا و پیشدستانه عمل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در همایش روابط عمومیهای استان با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط روابط عمومی دستگاههای اجرایی با رسانهها و خبرنگاران گفت: روابط عمومیها باید فعال، پویا و پاسخگو باشند و ارتباط مؤثر و مستمر با رسانهها را در اولویت قرار دهند.
منوچهر حبیبی با اشاره به گلایههای مطرحشده از سوی رسانهها درباره نحوه پاسخگویی برخی دستگاههای اجرایی افزود: مجموعه رسانهها و خبرگزاریها از نحوه ارتباط و پاسخگویی بخشی از روابط عمومیها گلایهمند هستند و این ضعف باید اصلاح شود.
وی با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق عملکرد دستگاهها گفت: مردم باید در جریان عملکرد دولت و اقداماتی که در استان انجام شده است قرار بگیرند و لازم است هر دستگاه اجرایی عملکرد خود را به شکل شفاف برای مردم تشریح کند.
استاندار کرمانشاه گفت: خدمات انجامشده در بخشهای مختلف، حاصل تلاش مجموعه دستگاههای اجرایی است و روابط عمومیها باید این اقدامات را به شکل جذاب، روایت و منتشر کنند؛ چرا که اطلاعرسانی نکردن خدمات و دستاوردهای نظام و دولت، موجب ناامیدی و دلسردی میشود.