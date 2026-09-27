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امام جمعه مهریز هر شنبه با حضور در یکی از مدارس شهرستان، دانشآموزان را با اهمیت، فلسفه و جایگاه نماز در زندگی آشنا میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجتالاسلام عبدالرضا محیالدینی، امام جمعه مهریز، با توجه به اهمیت ترویج فرهنگ نماز و نقش آن در تربیت دینی و اخلاقی نسل نوجوان، طرح حضور هفتگی در مدارس شهرستان را دنبال میکند.
بر اساس این برنامه، امام جمعه مهریز هر شنبه در یکی از مدارس شهرستان حضور مییابد و در جمع دانشآموزان درباره اهمیت نماز، فلسفه اقامه آن و آثار فردی و اجتماعی این فریضه الهی به گفتوگو و بیان مطالب میپردازد.
این برنامه با هدف ارتباط مستقیم با دانشآموزان، پاسخگویی به پرسشهای آنان در حوزه نماز و معارف دینی و تقویت زمینههای انس بیشتر نوجوانان با نماز اجرا میشود.
حجتالاسلام محیالدینی در این دیدارها، ضمن تأکید بر جایگاه نماز در زندگی انسان، تلاش میکند مفاهیم دینی را متناسب با فضای فکری و نیازهای دانشآموزان مطرح و زمینه گفتوگویی صمیمانه با آنان را فراهم کند.