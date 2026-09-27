به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید قاسم خورشیدی با اشاره به سطح ۵۸۱ هکتاری باغات انار شهرستان اظهار کرد: از این میزان، ۵۵۸ هکتار انارستان‌های بارور هستند و به‌طور متوسط از هر هکتار ۲۴ تن انار برداشت می‌شود.

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وی افزود: برداشت محصول انار باغملک با توجه به وجود ارقام زودرس، میان‌رس و دیررس و همچنین ارقام محلی، تجاری و پرمحصول، از اواخر شهریورماه آغاز شده و تا اواسط آبان‌ماه ادامه دارد.

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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باغملک تصریح کرد: بر اساس برآوردهای کارشناسی، مجموع برداشت امسال شهرستان به بیش از ۱۳ هزار تن خواهد رسید؛ محصولی که علاوه بر تأمین بازارهای داخلی، بخشی از آن به کشورهای همسایه صادر شده و در بازارهای منطقه‌ای عرضه می‌شود و بخشی از انار تولیدی باغملک پس از فرآوری، به‌صورت رب انار و ناردون وارد بازار می‌شود.

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خورشیدی در پایان با اشاره به جایگاه برتر این شهرستان گفت: طبق گزارش مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و بر اساس آخرین آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی، شهرستان باغ ملک بیشترین سطح زیرکشت انار در استان خوزستان را داراست و بزرگ‌ترین تولیدکننده انار استان محسوب می‌شود؛ همچنین میانگین عملکرد انارستان‌های باغ ملک با میانگین ۲۴ تن در هکتار، از میانگین عملکرد استان خوزستان و کشور بالاتر است.