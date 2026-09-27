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همایش پیادهروی «جانفدایان» با حضور اقشار مختلف مردم در مهاباد برگزار شد؛ شرکتکنندگان در این برنامه با گامهای خود بر ترویج ورزش همگانی و افزایش نشاط اجتماعی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، همایش پیادهروی «جانفدایان» با حضور جمعی از شهروندان مهاباد برگزار شد. شرکتکنندگان در این برنامه، ضمن گرامیداشت یاد جانفدایان، در کنار یکدیگر مسیر همایش را پیمودند.
این برنامه با انجام حرکات نرمشی و ورزشی همراه بود و شرکتکنندگان در گفتوگو با خبرنگار ما، بر اهمیت برگزاری برنامههای ورزشی و مشارکت خانوادهها در فعالیتهای همگانی تأکید کردند.
در پایان همایش، به قید قرعه به ۱۰ نفر از شرکتکنندگان جوایزی اهدا شد.