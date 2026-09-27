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معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: پذیرش دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دوره دکتری به دو صورت پذیرش از طریق کنکور و پذیرش استعدادهای درخشان انجام شده و در مجموع حدود ۳۲۸ دانشجوی جدید در دوره دکتری پذیرش شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از آمادگی این دانشگاه برای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ خبر داد و گفت: در دوره دکتری این دانشگاه، ۳۲۸ دانشجوی جدید از طریق کنکور و پذیرش استعدادهای درخشان پذیرش شدهاند.
دکتر مرتضی کلاهدوزان در آستانه آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: امیدوارم سال تحصیلی پیشرو برای همه دانشگاهیان، دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارشناسانی که در کنار ما همکاری میکنند، سالی خوب و همراه با آرامش باشد و بتوانیم هر کدام وظایف خود را به نحو احسن انجام دهیم.
وی با اشاره به شرایط ترم گذشته افزود: همه دانشجویان و اعضای هیئت علمی میدانند که ترم گذشته را با شرایط خاصی تجربه کردیم، اما با وجود شرایطی که کشور داشت، توانستیم فعالیتهای تحصیلی و دانشگاهی خود را بهطور کامل انجام دهیم. امیدواریم شرایط پیشرو بهتر و آرامتر باشد و شرایط مناسبی برای همه دانشجویان فراهم شود.
دکتر کلاهدوزان خطاب به دانشجویان گفت: توصیه میکنم دانشجویان از فرصتی که پیش آمده استفاده کنند. آنها توانستند در ترم گذشته بدون وقفه خاصی و با وجود شرایط ویژه کشور به تحصیل خود ادامه دهند و امیدواریم در ترم جاری نیز بدون مشکل خاصی به تحصیل بپردازند و با انرژی مضاعفی ترم را آغاز کنند و به فعالیتهای تحصیلی خود بپردازند.
معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین از همکاری اعضای هیئت علمی در ترم گذشته قدردانی کرد و گفت: با توجه به مشغلههایی که در ترم گذشته و بهویژه در پایان این ترم وجود داشت، از تمامی اعضای هیئت علمی تشکر میکنم که همکاری لازم را با دانشگاه، که خانه خودشان است، انجام دادند. به هر حال توانستیم ترم را به خوبی به پایان برسانیم و عملاً وقفهای در روند تحصیل دانشجویان ایجاد نشد.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار کرد: دانشگاه امیرکبیر با حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار دانشجو، به عنوان یکی از دانشگاههای صنعتی اصلی و تراز اول کشور شناخته میشود و با سابقهای که داشته، در سطح بینالمللی نیز دانشگاهی شناختهشده است.
دکتر کلاهدوزان با اشاره به دانشکدهها و گروههای آموزشی این دانشگاه افزود: دانشکدههای قدیمی از جمله دانشکدههای برق، مهندسی عمران و مکانیک را داریم و در کنار آنها، گروهها و دانشکدههای جدید نیز تأسیس شدهاند. در مجموع حدود ۲۰ دانشکده داریم که در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت میکنند.
معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره پذیرش دانشجویان دوره دکتری در سال تحصیلی جدید گفت: نتایج مربوط به کنکور دکتری مشخص شده است. پذیرش دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دوره دکتری به دو صورت پذیرش از طریق کنکور و پذیرش استعدادهای درخشان انجام شده و در مجموع حدود ۳۲۸ دانشجوی جدید در دوره دکتری پذیرش شدهاند.
دکتر کلاهدوزان با اشاره به زمان اعلام نتایج کنکور در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی گفت: منتظر نتایج کنکور در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی هستیم که طبق قولی که رئیس محترم سازمان سنجش آموزش کشور دادهاند، نتایج کنکور کارشناسی ارشد در نیمه دوم مهرماه و نتایج کنکور کارشناسی در اواسط آبانماه اعلام شود.
وی خاطرنشان کرد: برای پذیرش دانشجویان جدید برنامهریزیهای لازم را انجام دادهایم و صرفاً منتظر اعلام نتایج کنکور هستیم تا از دانشجویان جدیدمان در هر سه مقطع تحصیلی استقبال شایستهای داشته باشیم.