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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: سخنرانی رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، بیان حقیقت و اقتدار بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین سیمایی, وزیر علوم, تحقیقات و فناوری افزود: سخنرانی رئیسجمهور، بیان حقیقت بود، به خاطر همین هم به دلها نشست و ضمناً بیان اقتدار هم بود.
وی افزود: ضمن اینکه ایشان نشان داد که ایران، ملت جنگطلبی نیست، صلحطلب، اهل گفتوگو و اهل همکاری است، در عین حال هم نشان داد که ملت ایران، ملت باصلابت و شکستناپذیری است.
گفتنی است, سخنرانی رئیسجمهور در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، روایتی صریح از مواضع ایران درباره جنگ، دفاع، برنامه صلحآمیز هستهای، تحولات منطقه و ضرورت اصلاح سازوکارهای حاکم بر نظام بینالملل بود.