مراسم تشییع پیکر مرحوم ناطق نوری دوشنبه ۶ مهر در شهر نور برگزار و پیکر وی در این شهر به خاک سپرده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، زمان تشییع و خاکسپاری پیکر حاج احمد ناطق نوری، نماینده ادوار مجلس، تغییر کرد. بر اساس اطلاعیه جدید، پیکر مرحوم ناطق نوری امروز یکشنبه ۵ مهر، ساعت ۹ صبح از مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران به سمت فدراسیون بوکس تشییع می‌شود.

مراسم تشییع پیکر آن مرحوم در شهرستان نور نیز دوشنبه ۶ مهر، ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان اصلی شهر به سمت آرامستان زیارت سر برگزار خواهد شد.

پیکر حاج احمد ناطق نوری پس از برگزاری مراسم تشییع در شهرستان نور، در آرامستان زیارت سر این شهر به خاک سپرده می‌شود.

همچنین بر اساس اطلاعیه، مراسم ترحیم مرحوم ناطق نوری جمعه ۱۰ مهر از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در مصلای شهرستان نور برگزار می‌شود.