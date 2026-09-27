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فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان از انهدام تیم شرارت و سرقتهای مسلحانه در ایرانشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمدعلی لکزائی گفت: در پی شرارتها و سرقتهای مسلحانه در سطح شهرستان ایرانشهر، مأموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی، مخفیگاه اشرار مسلح را شناسایی و با هماهنگی قضائی وارد عمل شدند.
وی ادامه داد: متهمان به محض مشاهده پلیس اقدام به تیراندازی مستقیم کردند که در پی آتش متقابل و پرحجم مأموران، یکی از اشرار مسلح به هلاکت رسید و یکی از همدستان وی دستگیر شد.
در بازرسی از محل درگیری، دو قبضه سلاح جنگی کلاشینکف به همراه ۶ تیغه خشاب و مقادیری مهمات جنگی کشف و ضبط گردید.