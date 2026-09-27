به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، علی دریائیان، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در استان مازندران، از آغاز فرآیند احراز صلاحیت‌های عمومی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت در این استان خبر داد و گفت: این مرحله از فرآیند احراز صلاحیت عمومی پذیرفته‌شدگان، از یکم مهرماه تا سوم مهرماه در شهر ساری برگزار شد.

وی افزود: این مرحله در پی برگزاری آزمون کتبی سال گذشته انجام می‌شود و در مجموع ۵۵۲ نفر موفق شدند حدنصاب نمره لازم را در آزمون کتبی کسب کنند و به مرحله احراز صلاحیت‌های عمومی راه یابند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در استان مازندران ابراز امیدواری کرد پذیرفته‌شدگان این مرحله را نیز با موفقیت پشت سر بگذارند و با ورود آنان، بر تعداد وکلای مرکز وکلا در استان افزوده شود.

وی با اشاره به ظرفیت موجود مرکز وکلای قوه قضاییه در مازندران اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۵ هزار و ۷۰۰ وکیل عضو مرکز وکلا در استان مشغول فعالیت حرفه‌ای هستند و تقریباً همین تعداد نیز در کانون وکلای دادگستری مازندران به امر وکالت اشتغال دارند.