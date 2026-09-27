جانشین مدیرعامل هلدینگ نفت گاز و پتروشیمی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا گفت: سکوی فوق‌سنگین P۴ میدان نفتی رشادت که پیش‌تر توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا اجرا شده، در حال آماده‌سازی برای نصب است.

سید حمید موسوی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفت: طرح میدان نفتی رشادت، یکی از طرحهایی است که با همکاری شرکت نفت فلات قاره و شرکت ملی نفت ایران در حال اجراست.

وی افزود: سکوی فوق‌سنگین P4 میدان رشادت که پیش‌تر توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء اجرا شده، در حال آماده‌سازی برای جابه‌جایی و نصب است و این عملیات در آینده نزدیک و در مهرماه انجام خواهد شد.

جانشین مدیرعامل هلدینگ نفت گاز و پتروشیمی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا بیان کرد: یکی از نکات مهم این طرح را، استفاده از فناوری RSS یا سامانه هدایت دورانی حفاری برای اجرای حفاری افقی بیان کرد و گفت این فناوری امکان هدایت دقیق مسیر حفاری را همزمان با چرخش رشته حفاری فراهم می‌کند.

موسوی گفت: با استفاده از این فناوری، توانستیم عملیات حفاری افقی را با استفاده از تجهیزات و توان فنی داخلی انجام دهیم؛ اقدامی که در نوع خود از عملیات پیچیده و مهم حفاری دریایی محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: اجرای این طرح در شرایط تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی انجام شده و نشان‌دهنده توانمندی متخصصان داخلی و ظرفیت کشور در اجرای طرحهای پیچیده صنعت نفت، به‌ویژه در حوزه حفاری دریایی، است.