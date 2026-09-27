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خدمت سربازی، مدرسهای برای تقویت روحیه مسئولیتپذیری، نظم، خودباوری، ایثار و کار جمعی است و میتواند فرد را برای پذیرش مسئولیتهای بزرگ ترآماده کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان در دوران دفاع مقدس ۶ میلیون رزمنده حضور داشتند که نیمی ازآنها سرباز وظیفه بودند و شصت هزار نفر از آنها شهید و ۱۶۰ هزار سرباز هم جانباز شدند.
مردان ایرانی دو سال از دوران جوانی خود را در خدمت مقدس سربازی میگذرانند تا ضمن آمادگی برای دفاع از میهن اسلامی، برای زندگی بهتر هم پرورش یابند.
سربازان علاوه بر آموزش نظامی، دورههای مهارتهای عمومی حوزه کارآفرینی، اشتغال و مهارتهای زندگی را نیزفرا میگیرند.