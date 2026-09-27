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معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به اهمیت روز جهانی قلب، اصلاح سبک زندگی، تغذیه مناسب، فعالیت بدنی و پرهیز از مصرف دخانیات را از مهمترین راهکارهای پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شریفی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و روز جهانی قلب اظهار کرد: قلب یکی از حیاتیترین اعضای بدن است که از زمان تولد تا پایان زندگی بدون توقف به فعالیت خود ادامه میدهد و مانند سایر اعضای بدن میتواند تحت تأثیر عوامل مختلف دچار بیماری شود.
وی افزود: بخش قابل توجهی از عوامل مؤثر بر بیماریهای قلبی و عروقی به سبک زندگی مرتبط است و برای داشتن قلب سالم باید توجه بیشتری به اصلاح عادات زندگی، تغذیه مناسب، افزایش تحرک بدنی و پرهیز از مصرف دخانیات و الکل داشته باشیم.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد، پرفشاری خون را یکی از عوامل خطر مهم بیماریهای قلبی و عروقی عنوان کرد و گفت: بر اساس آخرین پیمایشها، استان یزد از نظر شیوع فشارخون بالا در رتبه دوم کشور قرار دارد که این موضوع میتواند خطر ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی را افزایش دهد.
شریفی ادامه داد: برنامه خطرسنجی بیماریهای قلبی و عروقی و همچنین کنترل فشارخون، از مدتها قبل در واحدهای بهداشتی سراسر استان یزد در حال اجراست.
وی از مردم استان خواست برای ارزیابی وضعیت سلامت قلب و شناسایی عوامل خطر، به واحدهای بهداشتی مراجعه کنند و افزود: پس از انجام خطرسنجی و مشخص شدن وضعیت افراد، اقدامات مراقبتی متناسب با شرایط هر فرد طراحی و اجرا خواهد شد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد در پایان بر اهمیت پیشگیری و شناسایی زودهنگام عوامل خطر بیماریهای قلبی و عروقی تأکید کرد.