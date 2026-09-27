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دادستان مرکز خوزستان در دیدار با رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور عراق، بر گسترش همکاریهای قضایی، تبادل مستندات و برخورد قاطع با شبکههای قاچاق مواد مخدر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در دیدار با سرلشکر احمد زرکانی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور عراق و هیئت همراه، با تأکید بر ضرورت تقویت تعاملات مشترک میان دو کشور در مقابله با قاچاق مواد مخدر اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران و کشور دوست و برادر عراق میتوانند با توسعه همکاریهای قضایی، انتظامی و فنی، مسیر برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و شبکههای سازمانیافته را مؤثرتر و هدفمندتر دنبال کنند.
وی با اشاره به اهمیت تبادل مستندات و ادله در پروندههای مرتبط با قاچاق مواد مخدر افزود: برای اثرگذاری بیشتر اقدامات مشترک، لازم است ادله، گزارشها و نتایج تحقیقات انجامشده از سوی مراجع ذیربط عراق بهصورت مکتوب، مستند و از مسیر قضایی در اختیار دادستانی قرار گیرد تا امکان رسیدگی، تعقیب، شناسایی، دستگیری و تفهیم اتهام متهمان با اتقان بیشتری فراهم شود.
دادستان مرکز استان خوزستان ادامه داد: مکاتبات میان مقامات قضایی دو طرف، میتواند پشتوانهای محکم برای پیگیری پروندهها و اقدامات مشترک باشد. در این چارچوب، چنانچه مستندات و گزارشهای مرتبط از طریق دادستان بصره برای دادستانی مرکز خوزستان ارسال شود، روند همکاریها منسجمتر و دقیقتر دنبال خواهد شد.
خلفیان با بیان اینکه دادستانی مرکز استان خوزستان آمادگی کامل برای همکاری قضایی با طرف عراقی را دارد، تصریح کرد: این همکاری میتواند در ارتباط با استانهای همجوار از جمله بصره و العماره نیز دنبال شود و زمینهساز هماهنگی بیشتر میان پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان و عراق باشد.
وی در ادامه با اشاره به استفاده از ظرفیتهای فنی در شناسایی و رصد قاچاقچیان مواد مخدر گفت: در مبارزه با مواد مخدر، استفاده از تجهیزات فنی، رصد ارتباطات، بررسی دادههای مرتبط، بهرهگیری از دوربینهای مداربسته و شناسایی مسیرهای مرتبط، تردد قاچاقچیان مواد مخدر نقش مهمی داشته باشد.
دادستان مرکز خوزستان ضربه به بنیانهای مالی قاچاقچیان مواد مخدر را یکی از راهکارهای مهم مبارزه با این پدیده دانست و بیان کرد: برخورد با منابع مالی و اقتصادی قاچاقچیان، اقدامی مؤثر و بازدارنده است و میتواند شبکههای قاچاق را با اختلال جدی مواجه کند. در این زمینه هیچگونه مماشاتی در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر وجود ندارد.
خلفیان تأکید کرد: دادستانی مرکز استان خوزستان برای اجرای اقدامات مشترک قضایی، تبادل اطلاعات، پیگیری مستندات و تقویت همکاریهای تخصصی با طرف عراقی آمادگی کامل دارد و این همکاریها میتواند نقش مهمی در افزایش امنیت و مقابله مؤثر با قاچاق مواد مخدر در دو سوی مرز ایفا کند.
در ادامه این دیدار، سرلشکر احمد زرکانی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور عراق نیز با قدردانی از میزبانی دادستان مرکز استان خوزستان، بر ضرورت افزایش تعاملات و همکاریهای مشترک در حوزه مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد.
وی افزود: مبارزه با مواد مخدر نیازمند هماهنگی، اقدامات تخصصی، کار فنی و تبادل اطلاعات میان دو کشور است و باید مسیرهای قاچاق، شیوههای انتقال و شبکههای فعال در این حوزه بهصورت دقیق رصد و منهدم شوند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور عراق با اشاره به برخورد جدی این کشور با قاچاقچیان مواد مخدر گفت: در عراق برای قاچاقچیان مواد مخدر مجازاتهای سنگینی پیشبینی شده و رویکرد ما در این حوزه، برخورد قاطع با عناصر اصلی و شبکههای قاچاق می باشد.
سرلشکر زرکانی با اشاره به حجم بالای کشفیات مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: آمار کشفیات جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها قابل توجه است و نشاندهنده تلاش جدی و مستمر در مسیر مبارزه با مواد مخدر است.
شایان ذکر است در این دیدار، جعفر جعفریراد معاون دادستان مرکز استان، سرهنگ نوروزی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان، سرلشکر ابراهیم معاون رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر عراق، سرهنگ عمار معاون بخش فنی پلیس عراق و کارشناسان ارشد امور بینالملل پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا نیز حضور داشتند و پیرامون راهکارهای اجرایی همکاریهای دوجانبه به گفتگو پرداختند.