تیم ریکرو مردان ایران با ترکیب رضا شبانی، صادق اشرفی و محمدحسین گلشنی در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی مقابل تیم بنگلادش با نتیجه ۵ بر ۴ به پیروزی رسید و به جمع هشت تیم برتر مسابقات راه یافت.

تیم ایران در یک چهارم نهایی به مصاف تیم ژاپن میزیان مسابقات رفت و با نتیجه ۵ بر ۳ به برتری رسید و برای نخستین بار در بازی‌های آسیایی در رشته ریکرو تیمی راهی نیمه‌نهایی شد.

تیم ایران روز جمعه در دیدار نیمه‌نهایی به مصاف هند می‌رود.