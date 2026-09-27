ناگویا ۲۰۲۶؛ تیم ریکرو ایران با غلبه بر میزبان به نیمهنهایی صعود کرد
تیم ریکرو مردان کشورمان با شکست ژاپن به نیمهنهایی مسابقات تیراندازی با کمان بازیهای آسیایی راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ریکرو مردان ایران با ترکیب رضا شبانی، صادق اشرفی و محمدحسین گلشنی در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان بازیهای آسیایی مقابل تیم بنگلادش با نتیجه ۵ بر ۴ به پیروزی رسید و به جمع هشت تیم برتر مسابقات راه یافت.
تیم ایران در یک چهارم نهایی به مصاف تیم ژاپن میزیان مسابقات رفت و با نتیجه ۵ بر ۳ به برتری رسید و برای نخستین بار در بازیهای آسیایی در رشته ریکرو تیمی راهی نیمهنهایی شد.
تیم ایران روز جمعه در دیدار نیمهنهایی به مصاف هند میرود.