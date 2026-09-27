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مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بیش از یکچهارم گندمزارهای آبی کشور آب کامل دریافت میکنند؛ وزارت جهاد کشاورزی بر مدیریت تولید متناسب با آب در دسترس تأکید دارد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: از بیش از ۲ میلیون هکتار سطح زیر کشت گندم آبی، تنها حدود یکچهارم اراضی آب کامل و مورد نیاز خود را دریافت میکنند.
فرامک عزیزکریمی با اشاره به محدودیت منابع آب در کشور گفت: بیش از نیمی از دشتهای ایران با کمآبی و وضعیت بحرانی منابع آب روبهرو هستند و آبیاری گندمزارها نیز بسته به شرایط هر دشت، از دو تا چهار نوبت انجام میشود.
او افزود: برای سازگاری تولید با منابع موجود، از محققان خواسته شده است الگوی مدیریت مزارع را متناسب با میزان آب در دسترس تنظیم کنند و ارقام متحمل به کمآبیاری را به کشاورزان معرفی کنند.
عزیزکریمی همچنین قطعی برق و مشکلات تأمین سوخت را از چالشهای مکمل کمآبی دانست و گفت: خاموشی ۶ تا ۸ ساعته موتورپمپهای کشاورزی در دوره آبیاری، دسترسی مزارع به آب را تحت تأثیر قرار میدهد.
او تأکید کرد انتخاب رقم و شیوه مدیریت مزرعه باید بر پایه میزان واقعی آب قابل دسترس باشد تا بهرهوری از منابع موجود افزایش یابد.